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В ХАМАС заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров - РИА Новости, 07.10.2023
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19:25 07.10.2023 (обновлено: 19:42 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/plen-1901205075.html
В ХАМАС заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров
В ХАМАС заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров - РИА Новости, 07.10.2023
В ХАМАС заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T19:25
2023-10-07T19:42
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 7 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров."Бригады "Аль-Кассам" взяли в плен десятки офицеров и солдат. Они (пленные - ред.) находятся в надежных местах и в туннелях сопротивления (ХАМАС - ред.)", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАРано утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, террористы выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки из них проникли в приграничные районы на юге страны. По последним данным, погибли не менее 100 мирных израильтян, более 900 получили ранения.Военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады "Аль-Кассам", объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что боевики захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от радикалов и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.Израильские ВВС начали наносить удары по целям в секторе Газа. Там утверждают, что при этих атаках погибли 198 человек и пострадали около 1,6 тысячи.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Захват местных жителей
Захват местных жителей
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Ответный удар Израиля по сектору Газа
Ответный удар Израиля по сектору Газа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ХАМАС заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров

Военное крыло ХАМАС заявило о десятках израильских солдат и офицеров в плену

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа
Читать ria.ru в
КАИР, 7 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
"Бригады "Аль-Кассам" взяли в плен десятки офицеров и солдат. Они (пленные - ред.) находятся в надежных местах и в туннелях сопротивления (ХАМАС - ред.)", - говорится в заявлении военного крыла ХАМА
Рано утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, террористы выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки из них проникли в приграничные районы на юге страны. По последним данным, погибли не менее 100 мирных израильтян, более 900 получили ранения.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады "Аль-Кассам", объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что боевики захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от радикалов и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.
Израильские ВВС начали наносить удары по целям в секторе Газа. Там утверждают, что при этих атаках погибли 198 человек и пострадали около 1,6 тысячи.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
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В миреХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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