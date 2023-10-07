https://ria.ru/20231007/plen-1901205075.html

В ХАМАС заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров

В ХАМАС заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров - РИА Новости, 07.10.2023

В ХАМАС заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T19:25

2023-10-07T19:25

2023-10-07T19:42

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 7 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров."Бригады "Аль-Кассам" взяли в плен десятки офицеров и солдат. Они (пленные - ред.) находятся в надежных местах и в туннелях сопротивления (ХАМАС - ред.)", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАРано утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, террористы выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки из них проникли в приграничные районы на юге страны. По последним данным, погибли не менее 100 мирных израильтян, более 900 получили ранения.Военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады "Аль-Кассам", объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что боевики захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от радикалов и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.Израильские ВВС начали наносить удары по целям в секторе Газа. Там утверждают, что при этих атаках погибли 198 человек и пострадали около 1,6 тысячи.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Захват местных жителей Захват местных жителей 2023-10-07T19:25 true PT0M08S

Ответный удар Израиля по сектору Газа Ответный удар Израиля по сектору Газа 2023-10-07T19:25 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году