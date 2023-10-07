В ХАМАС утверждают, что захватили высокопоставленных израильских офицеров
Политбюро ХАМАС: движение взяло в плен высокопоставленных израильских офицеров
© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильский танк неподалеку от границы с сектором Газа
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильский танк неподалеку от границы с сектором Газа
КАИР, 7 окт - РИА Новости. Замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что движение взяло в плен высокопоставленных израильских офицеров.
Ранее движение сообщало, что взяло в плен ряд израильских солдат и поселенцев. Израильский портал Walla со ссылкой на источники писал, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потеряла связь с командиром подразделения на границе с сектором Газа.
"Мы пленили большое число израильтян, включая высокопоставленных офицеров", - сказал аль-Арури телеканалу Al-Jazeera, не приведя цифр.
Как ранее заявило министерство здравоохранения Палестины, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.