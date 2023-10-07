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В ХАМАС утверждают, что захватили высокопоставленных израильских офицеров - РИА Новости, 07.10.2023
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17:00 07.10.2023 (обновлено: 17:45 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/plen-1901179859.html
В ХАМАС утверждают, что захватили высокопоставленных израильских офицеров
В ХАМАС утверждают, что захватили высокопоставленных израильских офицеров - РИА Новости, 07.10.2023
В ХАМАС утверждают, что захватили высокопоставленных израильских офицеров
Замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что движение взяло в плен высокопоставленных израильских офицеров. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T17:00
2023-10-07T17:45
в мире
израиль
палестина
биньямин нетаньяху
махмуд аббас
армия обороны израиля
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 7 окт - РИА Новости. Замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что движение взяло в плен высокопоставленных израильских офицеров. Ранее движение сообщало, что взяло в плен ряд израильских солдат и поселенцев. Израильский портал Walla со ссылкой на источники писал, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потеряла связь с командиром подразделения на границе с сектором Газа. "Мы пленили большое число израильтян, включая высокопоставленных офицеров", - сказал аль-Арури телеканалу Al-Jazeera, не приведя цифр. Как ранее заявило министерство здравоохранения Палестины, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, армия обороны израиля, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, Армия обороны Израиля, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ХАМАС утверждают, что захватили высокопоставленных израильских офицеров

Политбюро ХАМАС: движение взяло в плен высокопоставленных израильских офицеров

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильский танк неподалеку от границы с сектором Газа
Израильский танк неподалеку от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильский танк неподалеку от границы с сектором Газа
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КАИР, 7 окт - РИА Новости. Замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что движение взяло в плен высокопоставленных израильских офицеров.
Ранее движение сообщало, что взяло в плен ряд израильских солдат и поселенцев. Израильский портал Walla со ссылкой на источники писал, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потеряла связь с командиром подразделения на границе с сектором Газа.
"Мы пленили большое число израильтян, включая высокопоставленных офицеров", - сказал аль-Арури телеканалу Al-Jazeera, не приведя цифр.
Как ранее заявило министерство здравоохранения Палестины, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
 
В миреИзраильПалестинаБиньямин НетаньяхуМахмуд АббасАрмия обороны ИзраиляХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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