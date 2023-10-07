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Песков рассказал о поздравлениях Путина от лидеров СНГ - РИА Новости, 07.10.2023
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12:38 07.10.2023 (обновлено: 12:59 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/peskov-1901133873.html
Песков рассказал о поздравлениях Путина от лидеров СНГ
Песков рассказал о поздравлениях Путина от лидеров СНГ - РИА Новости, 07.10.2023
Песков рассказал о поздравлениях Путина от лидеров СНГ
Президент Владимир Путин провел уже несколько телефонных разговоров с главами государств СНГ, которые поздравили его с днем рождения, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T12:38
2023-10-07T12:59
политика
снг
владимир путин
день рождения
россия
белоруссия
азербайджан
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел уже несколько телефонных разговоров с главами государств СНГ, которые поздравили его с днем рождения, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да, состоялось уже несколько телефонных разговоров с главами государств СНГ, которые поздравляли президента с днем рождения", — сказал он, добавив, что скоро будет сообщение от пресс-службы Кремля.В частности, Путина поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Сегодня, 7 октября, Путину исполнился 71 год.
https://ria.ru/20231007/putin-1901131159.html
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политика, снг, владимир путин, день рождения, россия, белоруссия, азербайджан, дмитрий песков, александр лукашенко, армения, никол пашинян
Политика, СНГ, Владимир Путин, день рождения, Россия, Белоруссия, Азербайджан, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, Армения, Никол Пашинян
Песков рассказал о поздравлениях Путина от лидеров СНГ

Песков: Путин уже получил несколько поздравлений по телефону от лидеров СНГ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел уже несколько телефонных разговоров с главами государств СНГ, которые поздравили его с днем рождения, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да, состоялось уже несколько телефонных разговоров с главами государств СНГ, которые поздравляли президента с днем рождения", — сказал он, добавив, что скоро будет сообщение от пресс-службы Кремля.
В частности, Путина поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Сегодня, 7 октября, Путину исполнился 71 год.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Алиев поздравил Путина с днем рождения
Вчера, 12:19
 
ПолитикаСНГВладимир Путиндень рожденияРоссияБелоруссияАзербайджанДмитрий ПесковАлександр ЛукашенкоАрменияНикол Пашинян
 
 
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