https://ria.ru/20231007/peskov-1901133873.html

Песков рассказал о поздравлениях Путина от лидеров СНГ

Песков рассказал о поздравлениях Путина от лидеров СНГ - РИА Новости, 07.10.2023

Песков рассказал о поздравлениях Путина от лидеров СНГ

Президент Владимир Путин провел уже несколько телефонных разговоров с главами государств СНГ, которые поздравили его с днем рождения, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T12:38

2023-10-07T12:38

2023-10-07T12:59

политика

снг

владимир путин

день рождения

россия

белоруссия

азербайджан

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел уже несколько телефонных разговоров с главами государств СНГ, которые поздравили его с днем рождения, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да, состоялось уже несколько телефонных разговоров с главами государств СНГ, которые поздравляли президента с днем рождения", — сказал он, добавив, что скоро будет сообщение от пресс-службы Кремля.В частности, Путина поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Сегодня, 7 октября, Путину исполнился 71 год.

https://ria.ru/20231007/putin-1901131159.html

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политика, снг, владимир путин, день рождения, россия, белоруссия, азербайджан, дмитрий песков, александр лукашенко, армения, никол пашинян