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Сургутский район Югры получит 901 миллион на переселение из ветхого жилья - РИА Новости, 07.10.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
18:46 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/pereselenie-1901200486.html
Сургутский район Югры получит 901 миллион на переселение из ветхого жилья
Сургутский район Югры получит 901 миллион на переселение из ветхого жилья - РИА Новости, 07.10.2023
Сургутский район Югры получит 901 миллион на переселение из ветхого жилья
Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры выделили Сургутскому району дополнительные средства в размере более 900 миллионов рублей на переселение... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T18:46
2023-10-07T18:46
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
наталья комарова
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры выделили Сургутскому району дополнительные средства в размере более 900 миллионов рублей на переселение местных жителей из аварийного жилья, сообщил глава района Андрей Трубецкой. "Сургутскому району выделили дополнительные средства на переселение из аварийного жилья. Округ принял решение о транше в 901,5 миллиона рублей. Об этом стало известно сегодня во время визита губернатора Югры Натальи Комаровой в Сургутский район. Руководитель региона высоко оценила работу муниципалитета по переселению жителей из аварийного жилья и анонсировала выделение дополнительных средств на эти цели в ближайшее время", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Глава муниципалитета уточнил, что это уже второй транш в текущем квартале: в конце сентября Сургутский район получил еще 394 миллионов рублей. Таким образом, на улучшение жилищных условий жителей аварийного и фенольного фонда из регионального бюджета будет направлено 1,3 миллиарда рублей, не считая софинансирования из бюджета муниципалитета. По словам Трубецкого, во всех поселениях Сургутского района в настоящее время более 900 тысяч квадратных метров ветхого жилья. В текущем году на расселение из аварийного жилфонда было направлено 293 миллиона рублей, порядка 300 семей смогли улучшить жилищные условия. Помимо этого, 325 миллионов рублей было реализовано по государственной фенольной программе, к которой Сургутский район подключился одним из первых в стране. Суммарно было освобождено 13,4 тысячи квадратных метров жилья, уточнил глава Сургутского района. В конце 2022 года на федеральном уровне утверждено новое мероприятие по расселению "фенольных" домов на территории автономного округа. Сургутский район стал первым муниципалитетом в округе, где процесс расселения таких домов уже запущен. Как сообщал ранее Трубецкой, с прошлого года в капитальное жилье из помещений, где превышен допустимый уровень фенола или формальдегида, удалось переселить 51 семью, еще 23 выбрали социальные выплаты на покупку жилья. В настоящее время в 125 многоквартирных домах Сургутского района есть "фенольные" помещения - это более 1,6 тысячи квартир.
https://ria.ru/20230905/pobeda-1894406432.html
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сургутский район, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Наталья Комарова, Ханты-Мансийский автономный округ
Сургутский район Югры получит 901 миллион на переселение из ветхого жилья

Сургутский район Югры получит 901 миллион на переселение из ветхого жилья

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГорода Сургут
Города Сургут - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры выделили Сургутскому району дополнительные средства в размере более 900 миллионов рублей на переселение местных жителей из аварийного жилья, сообщил глава района Андрей Трубецкой.
"Сургутскому району выделили дополнительные средства на переселение из аварийного жилья. Округ принял решение о транше в 901,5 миллиона рублей. Об этом стало известно сегодня во время визита губернатора Югры Натальи Комаровой в Сургутский район. Руководитель региона высоко оценила работу муниципалитета по переселению жителей из аварийного жилья и анонсировала выделение дополнительных средств на эти цели в ближайшее время", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
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Глава муниципалитета уточнил, что это уже второй транш в текущем квартале: в конце сентября Сургутский район получил еще 394 миллионов рублей. Таким образом, на улучшение жилищных условий жителей аварийного и фенольного фонда из регионального бюджета будет направлено 1,3 миллиарда рублей, не считая софинансирования из бюджета муниципалитета.
По словам Трубецкого, во всех поселениях Сургутского района в настоящее время более 900 тысяч квадратных метров ветхого жилья. В текущем году на расселение из аварийного жилфонда было направлено 293 миллиона рублей, порядка 300 семей смогли улучшить жилищные условия. Помимо этого, 325 миллионов рублей было реализовано по государственной фенольной программе, к которой Сургутский район подключился одним из первых в стране. Суммарно было освобождено 13,4 тысячи квадратных метров жилья, уточнил глава Сургутского района.
В конце 2022 года на федеральном уровне утверждено новое мероприятие по расселению "фенольных" домов на территории автономного округа. Сургутский район стал первым муниципалитетом в округе, где процесс расселения таких домов уже запущен. Как сообщал ранее Трубецкой, с прошлого года в капитальное жилье из помещений, где превышен допустимый уровень фенола или формальдегида, удалось переселить 51 семью, еще 23 выбрали социальные выплаты на покупку жилья. В настоящее время в 125 многоквартирных домах Сургутского района есть "фенольные" помещения - это более 1,6 тысячи квартир.
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