https://ria.ru/20231007/peregovory-1901208263.html

Источник: глава МИД Турции провел переговоры с коллегой из Палестины

Источник: глава МИД Турции провел переговоры с коллегой из Палестины - РИА Новости, 07.10.2023

Источник: глава МИД Турции провел переговоры с коллегой из Палестины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил в субботу эскалацию в Израиле с коллегами из пяти стран, сообщил дипломатический источник РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T19:42

2023-10-07T19:42

2023-10-07T19:50

в мире

турция

израиль

палестина

хакан фидан

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

палестинская национальная администрация

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СТАМБУЛ, 7 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил в субботу эскалацию в Израиле с коллегами из пяти стран, сообщил дипломатический источник РИА Новости."Министр Фидан сегодня провел телефонные разговоры в связи с ситуацией в Израиле и Палестине с министрами иностранных дел Катара, Саудовской Аравии, Египта, Палестинской национальной администрации и Ирана", - сообщил источник.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, боевики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге страны. По последним данным, погибли не менее 40 мирных израильтян, около 800 получили ранения. 2023-10-07T19:42 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, израиль, палестина, хакан фидан, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, палестинская национальная администрация, хамас, катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году