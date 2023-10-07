https://ria.ru/20231007/peregovory-1901208263.html
Источник: глава МИД Турции провел переговоры с коллегой из Палестины
Источник: глава МИД Турции провел переговоры с коллегой из Палестины - РИА Новости, 07.10.2023
Источник: глава МИД Турции провел переговоры с коллегой из Палестины
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил в субботу эскалацию в Израиле с коллегами из пяти стран, сообщил дипломатический источник РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T19:42
2023-10-07T19:42
2023-10-07T19:50
в мире
турция
израиль
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хакан фидан
биньямин нетаньяху
махмуд аббас
палестинская национальная администрация
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СТАМБУЛ, 7 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил в субботу эскалацию в Израиле с коллегами из пяти стран, сообщил дипломатический источник РИА Новости."Министр Фидан сегодня провел телефонные разговоры в связи с ситуацией в Израиле и Палестине с министрами иностранных дел Катара, Саудовской Аравии, Египта, Палестинской национальной администрации и Ирана", - сообщил источник.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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РИА Новости
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ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия
Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.
По оценке ЦАХАЛ, боевики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге страны.
По последним данным, погибли не менее 40 мирных израильтян, около 800 получили ранения.
2023-10-07T19:42
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РИА Новости
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в мире, турция, израиль, палестина, хакан фидан, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, палестинская национальная администрация, хамас, катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Турция, Израиль, Палестина, Хакан Фидан, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, Палестинская национальная администрация, Хамас, Катар, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Источник: глава МИД Турции провел переговоры с коллегой из Палестины
Глава МИД Турции провел переговоры с коллегами из Палестины и еще четырех стран