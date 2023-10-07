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В конгрессе призвали Байдена уведомить о возможных переговорах с Россией - РИА Новости, 07.10.2023
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04:25 07.10.2023 (обновлено: 05:39 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/peregovory-1901097123.html
В конгрессе призвали Байдена уведомить о возможных переговорах с Россией
В конгрессе призвали Байдена уведомить о возможных переговорах с Россией - РИА Новости, 07.10.2023
В конгрессе призвали Байдена уведомить о возможных переговорах с Россией
Американские конгрессмены призвали президента Джо Байдена проинформировать конгресс о стратегии в отношении Украины и якобы возможных переговорах с РФ о... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T04:25
2023-10-07T05:39
россия
украина
сша
джо байден
нато
в мире
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Американские конгрессмены призвали президента Джо Байдена проинформировать конгресс о стратегии в отношении Украины и якобы возможных переговорах с РФ о завершении конфликта. По мнению главы комитета палаты представителей США по внешней политике Майкла Маккола и сенатора Джима Риша, Белый дом не смог сформулировать стратегию помощи Киеву, в которой приоритет отдается американским интересам. Законодатели также обеспокоены сведениями о якобы возможных тайных дискуссиях с российскими чиновниками, из которых исключены украинские должностные лица. "Мы должны быть проинформированы о стратегии вашей администрации по успешному завершению войны... и всех ваших мерах по взаимодействию с Россией", - говорится в письме конгрессменов, адресованном Байдену. Помимо этого, они просят обозначить, как же выглядят "победа Украины" и "поражение России". Законодатели хотят, чтобы Белый дом ответил на их вопросы не позднее 6 ноября. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если США считают, что Украина готова к переговорам, пусть тогда отменят указ Владимира Зеленского, запрещающий вести переговоры с РФ.
https://ria.ru/20231005/medvedev-1900745275.html
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россия, украина, сша, джо байден, нато, в мире
Россия, Украина, США, Джо Байден, НАТО, В мире
В конгрессе призвали Байдена уведомить о возможных переговорах с Россией

Конгрессмены призвали Байдена уведомить их о возможных переговорах по Украине

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Американские конгрессмены призвали президента Джо Байдена проинформировать конгресс о стратегии в отношении Украины и якобы возможных переговорах с РФ о завершении конфликта.
По мнению главы комитета палаты представителей США по внешней политике Майкла Маккола и сенатора Джима Риша, Белый дом не смог сформулировать стратегию помощи Киеву, в которой приоритет отдается американским интересам. Законодатели также обеспокоены сведениями о якобы возможных тайных дискуссиях с российскими чиновниками, из которых исключены украинские должностные лица.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с военнослужащими, заключившими контракт с Вооруженными силами РФ в Ульяновске. 5 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Медведев заявил, что Запад проталкивает переговоры для ослабления России
5 октября, 17:09
"Мы должны быть проинформированы о стратегии вашей администрации по успешному завершению войны... и всех ваших мерах по взаимодействию с Россией", - говорится в письме конгрессменов, адресованном Байдену.
Помимо этого, они просят обозначить, как же выглядят "победа Украины" и "поражение России".
Законодатели хотят, чтобы Белый дом ответил на их вопросы не позднее 6 ноября.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Источник: Турция выступает за присутствие России на переговорах по Украине
5 октября, 08:50
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если США считают, что Украина готова к переговорам, пусть тогда отменят указ Владимира Зеленского, запрещающий вести переговоры с РФ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Опрос: около половины американцев призвали подтолкнуть Киев к переговорам
4 октября, 15:05
 
РоссияУкраинаСШАДжо БайденНАТОВ мире
 
 
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