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Пентагон обеспечит Израиль всем необходимым для обороны и защиты людей - РИА Новости, 07.10.2023
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15:52 07.10.2023 (обновлено: 16:06 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/pentagon-1901166253.html
Пентагон обеспечит Израиль всем необходимым для обороны и защиты людей
Пентагон обеспечит Израиль всем необходимым для обороны и защиты людей - РИА Новости, 07.10.2023
Пентагон обеспечит Израиль всем необходимым для обороны и защиты людей
Пентагон в ближайшие дни будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для обороны и защиты своих граждан, сообщил глава ведомства Ллойд Остин на РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T15:52
2023-10-07T16:06
в мире
израиль
сша
пентагон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пентагон в ближайшие дни будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для обороны и защиты своих граждан, сообщил глава ведомства Ллойд Остин на сайте."Наша приверженность праву Израиля на самооборону остается непоколебимой, и я выражаю соболезнования семьям тех, кто погиб в результате этого отвратительного нападения на мирных жителей. В ближайшие дни Пентагон будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для обороны и защиты гражданского населения от неизбирательного насилия и терроризма", - сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона от имени его главы.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html
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в мире, израиль, сша, пентагон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Пентагон, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Пентагон обеспечит Израиль всем необходимым для обороны и защиты людей

Остин: Пентагон постарается обеспечить Израиль всем необходимым для обороны

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пентагон в ближайшие дни будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для обороны и защиты своих граждан, сообщил глава ведомства Ллойд Остин на сайте.
«
"Наша приверженность праву Израиля на самооборону остается непоколебимой, и я выражаю соболезнования семьям тех, кто погиб в результате этого отвратительного нападения на мирных жителей. В ближайшие дни Пентагон будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для обороны и защиты гражданского населения от неизбирательного насилия и терроризма", - сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона от имени его главы.
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Вчера, 15:26
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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