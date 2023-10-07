https://ria.ru/20231007/pentagon-1901166253.html

Пентагон обеспечит Израиль всем необходимым для обороны и защиты людей

Пентагон обеспечит Израиль всем необходимым для обороны и защиты людей - РИА Новости, 07.10.2023

Пентагон обеспечит Израиль всем необходимым для обороны и защиты людей

Пентагон в ближайшие дни будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для обороны и защиты своих граждан, сообщил глава ведомства Ллойд Остин на РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T15:52

2023-10-07T15:52

2023-10-07T16:06

в мире

израиль

сша

пентагон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пентагон в ближайшие дни будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для обороны и защиты своих граждан, сообщил глава ведомства Ллойд Остин на сайте."Наша приверженность праву Израиля на самооборону остается непоколебимой, и я выражаю соболезнования семьям тех, кто погиб в результате этого отвратительного нападения на мирных жителей. В ближайшие дни Пентагон будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для обороны и защиты гражданского населения от неизбирательного насилия и терроризма", - сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона от имени его главы.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html

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в мире, израиль, сша, пентагон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году