Боррель обсудил с премьером Палестины атаки на Израиль
Боррель попросил премьера Палестины способствовать прекращению атак на Израиль
© AP Photo / Hatem MoussaРакетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
© AP Photo / Hatem Moussa
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в соцсети X, что поговорил с премьером Палестины Мухаммедом Штайе и попросил его поспособствовать прекращению боевых действий.
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"Я поговорил с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе, чтобы попросить Палестинскую администрацию поспособствовать немедленному прекращению боевых действий, продвигать интересы палестинского народа и стремление всего региона к безопасности и стабильности", - написал Боррель на своей странице.
Глава дипломатии ЕС добавил, что первоочередной задачей является немедленное прекращение насилия.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта возросло как минимум до 250. По данным издания Times of Israel, в Израиле ранены и госпитализированы как минимум 1452 человека. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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