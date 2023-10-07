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Боррель обсудил с премьером Палестины атаки на Израиль

Боррель обсудил с премьером Палестины атаки на Израиль - РИА Новости, 08.10.2023

Боррель обсудил с премьером Палестины атаки на Израиль

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в соцсети X, что поговорил с премьером Палестины Мухаммедом Штайе и попросил его поспособствовать прекращению боевых... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-07T23:51

2023-10-07T23:51

2023-10-08T00:15

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

в мире

жозеп боррель

хамас

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в соцсети X, что поговорил с премьером Палестины Мухаммедом Штайе и попросил его поспособствовать прекращению боевых действий."Я поговорил с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе, чтобы попросить Палестинскую администрацию поспособствовать немедленному прекращению боевых действий, продвигать интересы палестинского народа и стремление всего региона к безопасности и стабильности", - написал Боррель на своей странице.Глава дипломатии ЕС добавил, что первоочередной задачей является немедленное прекращение насилия.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Газета Jerusalem Post сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта возросло как минимум до 250. По данным издания Times of Israel, в Израиле ранены и госпитализированы как минимум 1452 человека. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, жозеп боррель, хамас