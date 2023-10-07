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Президент Палестины провел переговоры с Госсекретарем США

Президент Палестины провел переговоры с Госсекретарем США - РИА Новости, 07.10.2023

Президент Палестины провел переговоры с Госсекретарем США

Президент Палестины Махмуд Аббас принял вечером в субботу телефонный звонок от госсекретаря США Энтони Блинкена и заявил о необходимости остановить... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T22:14

2023-10-07T22:14

2023-10-07T22:56

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махмуд аббас

хамас

энтони блинкен

биньямин нетаньяху

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ГАЗА, 7 окт - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас принял вечером в субботу телефонный звонок от госсекретаря США Энтони Блинкена и заявил о необходимости остановить продолжающуюся эскалацию со стороны израильской армии, сообщило агентство ВАФА."Президент Государства Палестина Махмуд Аббас принял в субботу вечером телефонный звонок от госсекретаря США Энтони Блинкена", - говорится в сообщении ВАФА.Аббас заявил, что события в субботу стали результатом действий израильской армии и поселенцев против палестинского народа и нападения на мечеть Аль-Акса. Президент Палестины подчеркнул, что несоблюдение Израилем резолюции международного права подталкивает ситуацию к взрыву.В свою очередь госсекретарь США отметил, что его страна работает со всеми сторонами конфликта, чтобы остановить эскалацию, и подчеркнул важность поддержания контактов.Ранее газета Jerusalem Post сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта возросло как минимум до 250. По данным издания Times of Israel, в Израиле ранены и госпитализированы как минимум 1452 человека.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что по стране запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки вооруженных палестинцев проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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в мире, палестина, сша, израиль, махмуд аббас, хамас, энтони блинкен, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году