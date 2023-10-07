https://ria.ru/20231007/paket-1901092665.html

США собираются объявить о новом пакете военной помощи Украине

США собираются объявить о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 07.10.2023

США собираются объявить о новом пакете военной помощи Украине

США собираются 11 октября объявить о новом пакете военной помощи Украине, его возможный размер составляет 200 миллионов долларов, передает агентство Reuters со... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T01:27

2023-10-07T01:27

2023-10-07T01:41

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. США собираются 11 октября объявить о новом пакете военной помощи Украине, его возможный размер составляет 200 миллионов долларов, передает агентство Reuters со ссылкой на источники."Состав следующего пакета военной помощи (Украине) все еще обсуждается и должен быть обнародован в среду (11 октября)... Ожидалось, что он составит около 200 миллионов долларов", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что очередной пакет помощи будет объявлен на 16-м заседании контактной группы союзников Украины, которое состоится в Брюсселе.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект. Лавров подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231007/pro-1901091046.html

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