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"Он ее рушит". В Раде перестали скрывать, что Зеленский делает со страной - РИА Новости, 07.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:40 07.10.2023 (обновлено: 01:42 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/oppozitsiya-1901092469.html
"Он ее рушит". В Раде перестали скрывать, что Зеленский делает со страной
"Он ее рушит". В Раде перестали скрывать, что Зеленский делает со страной - РИА Новости, 07.10.2023
"Он ее рушит". В Раде перестали скрывать, что Зеленский делает со страной
Владимир Зеленский подавляет оппозицию на Украине с помощью запретов на выезд за рубеж, уголовных дел против оппозиционных СМИ и отказов предоставлять эфирное... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T01:40
2023-10-07T01:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
алексей гончаренко
верховная рада украины
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский подавляет оппозицию на Украине с помощью запретов на выезд за рубеж, уголовных дел против оппозиционных СМИ и отказов предоставлять эфирное время, пишет депутат Верховной Рады от блока "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко* в статье для британского издания Conservative Woman.&quot;Украинское правительство продолжает запрещать своим оппонентам, включая меня самого, покидать страну даже на короткое время для участия в важных политических мероприятиях&quot;, — заявил политик.Гончаренко* также рассказал, что оппозиционные политики зачастую не могут участвовать в официальном новостном освещении боевых действий. Он отметил, что правящая партия "Слуга народа" занимает более 70 процентов доступного депутатам эфирного времени. По мнению Гончаренко*, президентский блок представлен в СМИ больше, чем предполагает его доля в парламенте.Политик добавил, что правительство ведет борьбу с оппозиционными изданиями, и привел в качестве примера обыски у одесского СМИ "Думская" в мае 2023 года. Гончаренко* считает, что цель расследования заключалась в нем.&quot;Президенту Зеленскому следует прекратить разрушать фундамент украинской демократии&quot;, — заключил депутат.На Украине в 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023-го. Из-за этого запланированные на октябрь выборы в парламент не состоятся.* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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в мире, украина, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
"Он ее рушит". В Раде перестали скрывать, что Зеленский делает со страной

Депутат Рады Гончаренко: Зеленский пытается заткнуть оппозицию на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский подавляет оппозицию на Украине с помощью запретов на выезд за рубеж, уголовных дел против оппозиционных СМИ и отказов предоставлять эфирное время, пишет депутат Верховной Рады от блока "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко* в статье для британского издания Conservative Woman.
«

"Украинское правительство продолжает запрещать своим оппонентам, включая меня самого, покидать страну даже на короткое время для участия в важных политических мероприятиях", — заявил политик.

Гончаренко* также рассказал, что оппозиционные политики зачастую не могут участвовать в официальном новостном освещении боевых действий. Он отметил, что правящая партия "Слуга народа" занимает более 70 процентов доступного депутатам эфирного времени. По мнению Гончаренко*, президентский блок представлен в СМИ больше, чем предполагает его доля в парламенте.
Политик добавил, что правительство ведет борьбу с оппозиционными изданиями, и привел в качестве примера обыски у одесского СМИ "Думская" в мае 2023 года. Гончаренко* считает, что цель расследования заключалась в нем.
«

"Президенту Зеленскому следует прекратить разрушать фундамент украинской демократии", — заключил депутат.

На Украине в 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023-го. Из-за этого запланированные на октябрь выборы в парламент не состоятся.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВерховная Рада Украины
 
 
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