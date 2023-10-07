https://ria.ru/20231007/oppozitsiya-1901092469.html

"Он ее рушит". В Раде перестали скрывать, что Зеленский делает со страной

"Он ее рушит". В Раде перестали скрывать, что Зеленский делает со страной - РИА Новости, 07.10.2023

"Он ее рушит". В Раде перестали скрывать, что Зеленский делает со страной

Владимир Зеленский подавляет оппозицию на Украине с помощью запретов на выезд за рубеж, уголовных дел против оппозиционных СМИ и отказов предоставлять эфирное... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T01:40

2023-10-07T01:40

2023-10-07T01:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

алексей гончаренко

верховная рада украины

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский подавляет оппозицию на Украине с помощью запретов на выезд за рубеж, уголовных дел против оппозиционных СМИ и отказов предоставлять эфирное время, пишет депутат Верховной Рады от блока "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко* в статье для британского издания Conservative Woman."Украинское правительство продолжает запрещать своим оппонентам, включая меня самого, покидать страну даже на короткое время для участия в важных политических мероприятиях", — заявил политик.Гончаренко* также рассказал, что оппозиционные политики зачастую не могут участвовать в официальном новостном освещении боевых действий. Он отметил, что правящая партия "Слуга народа" занимает более 70 процентов доступного депутатам эфирного времени. По мнению Гончаренко*, президентский блок представлен в СМИ больше, чем предполагает его доля в парламенте.Политик добавил, что правительство ведет борьбу с оппозиционными изданиями, и привел в качестве примера обыски у одесского СМИ "Думская" в мае 2023 года. Гончаренко* считает, что цель расследования заключалась в нем."Президенту Зеленскому следует прекратить разрушать фундамент украинской демократии", — заключил депутат.На Украине в 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023-го. Из-за этого запланированные на октябрь выборы в парламент не состоятся.* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20231005/natsisty-1900782083.html

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в мире, украина, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины