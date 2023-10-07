https://ria.ru/20231007/oppozitsiya-1901092469.html
"Он ее рушит". В Раде перестали скрывать, что Зеленский делает со страной
"Он ее рушит". В Раде перестали скрывать, что Зеленский делает со страной - РИА Новости, 07.10.2023
"Он ее рушит". В Раде перестали скрывать, что Зеленский делает со страной
Владимир Зеленский подавляет оппозицию на Украине с помощью запретов на выезд за рубеж, уголовных дел против оппозиционных СМИ и отказов предоставлять эфирное... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T01:40
2023-10-07T01:40
2023-10-07T01:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
алексей гончаренко
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599152180_30:461:2852:2048_1920x0_80_0_0_b0ca5b224a3c9b133f9f5671422115bb.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский подавляет оппозицию на Украине с помощью запретов на выезд за рубеж, уголовных дел против оппозиционных СМИ и отказов предоставлять эфирное время, пишет депутат Верховной Рады от блока "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко* в статье для британского издания Conservative Woman."Украинское правительство продолжает запрещать своим оппонентам, включая меня самого, покидать страну даже на короткое время для участия в важных политических мероприятиях", — заявил политик.Гончаренко* также рассказал, что оппозиционные политики зачастую не могут участвовать в официальном новостном освещении боевых действий. Он отметил, что правящая партия "Слуга народа" занимает более 70 процентов доступного депутатам эфирного времени. По мнению Гончаренко*, президентский блок представлен в СМИ больше, чем предполагает его доля в парламенте.Политик добавил, что правительство ведет борьбу с оппозиционными изданиями, и привел в качестве примера обыски у одесского СМИ "Думская" в мае 2023 года. Гончаренко* считает, что цель расследования заключалась в нем."Президенту Зеленскому следует прекратить разрушать фундамент украинской демократии", — заключил депутат.На Украине в 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023-го. Из-за этого запланированные на октябрь выборы в парламент не состоятся.* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20231005/natsisty-1900782083.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599152180_369:386:2585:2048_1920x0_80_0_0_336f47ac149842fcd390f48d2bdeda5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
"Он ее рушит". В Раде перестали скрывать, что Зеленский делает со страной
Депутат Рады Гончаренко: Зеленский пытается заткнуть оппозицию на Украине
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Владимир Зеленский подавляет оппозицию на Украине с помощью запретов на выезд за рубеж, уголовных дел против оппозиционных СМИ и отказов предоставлять эфирное время, пишет депутат Верховной Рады от блока "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко* в статье
для британского издания Conservative Woman.
«
"Украинское правительство продолжает запрещать своим оппонентам, включая меня самого, покидать страну даже на короткое время для участия в важных политических мероприятиях", — заявил политик.
Гончаренко* также рассказал, что оппозиционные политики зачастую не могут участвовать в официальном новостном освещении боевых действий. Он отметил, что правящая партия "Слуга народа" занимает более 70 процентов доступного депутатам эфирного времени. По мнению Гончаренко*, президентский блок представлен в СМИ больше, чем предполагает его доля в парламенте.
Политик добавил, что правительство ведет борьбу с оппозиционными изданиями, и привел в качестве примера обыски у одесского СМИ "Думская" в мае 2023 года. Гончаренко* считает, что цель расследования заключалась в нем.
«
"Президенту Зеленскому следует прекратить разрушать фундамент украинской демократии", — заключил депутат.
На Украине в 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023-го. Из-за этого запланированные на октябрь выборы в парламент не состоятся.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Путин заявил, что на Украине сложилась пронацистская политическая система