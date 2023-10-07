https://ria.ru/20231007/obstrely-1901090309.html
ВСУ 19 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ 19 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.10.2023
ВСУ 19 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 68 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T00:19
2023-10-07T00:19
2023-10-07T00:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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сцкк
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 68 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 19 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 68 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район и Макеевка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 30 обстрелов.
https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1901087898.html
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донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ 19 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР