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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 07.10.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T23:36
2023-10-07T23:36
2023-10-07T23:40
донецк
украина
донецкая народная республика
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сцкк
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.30 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Украинские войска обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов по Донецку