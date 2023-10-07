https://ria.ru/20231007/obstrel-1901119556.html

СМИ сообщили о гибели пяти человек из-за ракетных обстрелов Израиля

СМИ сообщили о гибели пяти человек из-за ракетных обстрелов Израиля - РИА Новости, 07.10.2023

СМИ сообщили о гибели пяти человек из-за ракетных обстрелов Израиля

По меньшей мере пять человек погибли и более 100 получили ранения различной степени тяжести в результате массированного ракетного обстрела территории Израиля из РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T10:33

2023-10-07T10:33

2023-10-07T10:58

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли и более 100 получили ранения различной степени тяжести в результате массированного ракетного обстрела территории Израиля из сектора Газа, сообщает газета The Times of Israel.По данным издания, мэр южного бедуинского поселка Кусейфе на юге Израиля сообщил о четырех погибших в результате ракетного обстрела. Ранее сообщалось о гибели пожилой израильтянки из-за падения ракеты на юге страны.Газета отмечает, что 118 израильтян были доставлены в три больницы на юге и в центре страны с ранениями, полученными из-за ракетных обстрелов.Ранее издание Yedioth Ahronoth сообщило, что радикалы за утро субботы выпустили более тысячи ракет по Израилю.

https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html

израиль

сектор газа

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа