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СМИ сообщили о гибели пяти человек из-за ракетных обстрелов Израиля
СМИ сообщили о гибели пяти человек из-за ракетных обстрелов Израиля - РИА Новости, 07.10.2023
СМИ сообщили о гибели пяти человек из-за ракетных обстрелов Израиля
По меньшей мере пять человек погибли и более 100 получили ранения различной степени тяжести в результате массированного ракетного обстрела территории Израиля из РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T10:33
2023-10-07T10:33
2023-10-07T10:58
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли и более 100 получили ранения различной степени тяжести в результате массированного ракетного обстрела территории Израиля из сектора Газа, сообщает газета The Times of Israel.По данным издания, мэр южного бедуинского поселка Кусейфе на юге Израиля сообщил о четырех погибших в результате ракетного обстрела. Ранее сообщалось о гибели пожилой израильтянки из-за падения ракеты на юге страны.Газета отмечает, что 118 израильтян были доставлены в три больницы на юге и в центре страны с ранениями, полученными из-за ракетных обстрелов.Ранее издание Yedioth Ahronoth сообщило, что радикалы за утро субботы выпустили более тысячи ракет по Израилю.
https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
СМИ сообщили о гибели пяти человек из-за ракетных обстрелов Израиля
Times of Israel: 5 человек погибли после ракетных обстрелов Израиля из Газы