https://ria.ru/20231007/obstre-1901217833.html
СМИ: при обстреле Тель-Авива из сектора Газа пострадали семь человек
СМИ: при обстреле Тель-Авива из сектора Газа пострадали семь человек - РИА Новости, 07.10.2023
СМИ: при обстреле Тель-Авива из сектора Газа пострадали семь человек
Семеро человек пострадали при ракетном обстреле Тель-Авива со стороны сектора Газа, сообщает газета Haaretz. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T20:42
2023-10-07T20:42
2023-10-07T21:10
в мире
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
махмуд аббас
палестина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870816016_0:13:3072:1741_1920x0_80_0_0_59a98bf35fd5a145bbe15f0616c06887.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Семеро человек пострадали при ракетном обстреле Тель-Авива со стороны сектора Газа, сообщает газета Haaretz.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) ранее в субботу заявили, что выпускают 150 ракет по Тель-Авиву в ответ на обстрел многоэтажного здания в секторе Газа."Семеро израильтян пострадали при ракетном обстреле Тель-Авива", - сообщает издание.Согласно изданию, еще три человека пострадали при обстреле в Ришон-ле-Ционе и один - в Явне. Города расположены недалеко от Тель-Авива.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
тель-авив
израиль
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Результат удара по Тель-Авиву
Результат удара по Тель-Авиву
2023-10-07T20:42
true
PT0M20S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870816016_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_f4834dc9c7be9c408f272689ff2b7b0b.jpg
Обрушение зданий после ударов по сектору Газа
Обрушение зданий после ударов по сектору Газа
2023-10-07T20:42
true
PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, махмуд аббас, палестина, армия обороны израиля
В мире, Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Махмуд Аббас, Палестина, Армия обороны Израиля
СМИ: при обстреле Тель-Авива из сектора Газа пострадали семь человек
Haaretz: при ракетном обстреле Тель-Авива из Газа пострадали семь человек