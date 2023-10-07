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СМИ: при обстреле Тель-Авива из сектора Газа пострадали семь человек

СМИ: при обстреле Тель-Авива из сектора Газа пострадали семь человек - РИА Новости, 07.10.2023

СМИ: при обстреле Тель-Авива из сектора Газа пострадали семь человек

Семеро человек пострадали при ракетном обстреле Тель-Авива со стороны сектора Газа, сообщает газета Haaretz. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T20:42

2023-10-07T20:42

2023-10-07T21:10

в мире

тель-авив

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

махмуд аббас

палестина

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Семеро человек пострадали при ракетном обстреле Тель-Авива со стороны сектора Газа, сообщает газета Haaretz.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) ранее в субботу заявили, что выпускают 150 ракет по Тель-Авиву в ответ на обстрел многоэтажного здания в секторе Газа."Семеро израильтян пострадали при ракетном обстреле Тель-Авива", - сообщает издание.Согласно изданию, еще три человека пострадали при обстреле в Ришон-ле-Ционе и один - в Явне. Города расположены недалеко от Тель-Авива.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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Результат удара по Тель-Авиву Результат удара по Тель-Авиву 2023-10-07T20:42 true PT0M20S

Обрушение зданий после ударов по сектору Газа Обрушение зданий после ударов по сектору Газа 2023-10-07T20:42 true PT0M43S

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в мире, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, махмуд аббас, палестина, армия обороны израиля