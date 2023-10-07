https://ria.ru/20231007/norvegiya-1901093811.html

"Это военная тайна". На Западе рассказали о серьезном ударе России

"Это военная тайна". На Западе рассказали о серьезном ударе России - РИА Новости, 07.10.2023

"Это военная тайна". На Западе рассказали о серьезном ударе России

Боевые действия на Украине привели к опустошению запасов оружия на Западе, вынудив большинство стран засекретить количество вооружений для Киева, об этом... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T02:00

2023-10-07T02:00

2023-10-07T02:05

специальная военная операция на украине

в мире

норвегия

украина

россия

киев

сергей лавров

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Боевые действия на Украине привели к опустошению запасов оружия на Западе, вынудив большинство стран засекретить количество вооружений для Киева, об этом рассказал старший преподаватель разведки Норвежского оборонного колледжа, его слова приводит издание NRK."В некоторых странах до 50 процентов определенных систем вооружения отсутствуют, поскольку они были переданы украинцам <…>. В большинстве стран засекречено, сколько именно передано и насколько велики пробелы в запасах оружия", — заявил он.По словам эксперта, военные действия на Украине привели к тому, что Запад расходует больше оружия, чем производит, и с трудом восполняет то, что отправляет на Украину.Как пишет издание, Россия поставила западные страны перед сложным выбором, при котором они вынуждены либо отказать Украине в дальнейших поставках оружия, тем самым обеспечивая свою собственную безопасность на будущее, либо продолжать снабжать Киев, увеличивая свою уязвимость.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231006/zasedanie-1901060580.html

https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1900971171.html

норвегия

украина

россия

киев

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в мире, норвегия, украина, россия, киев, сергей лавров, дмитрий песков, нато