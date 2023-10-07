https://ria.ru/20231007/nagrady-1901092765.html

Кадыров вручил награды отличившимся чеченским бойцам

Кадыров вручил награды отличившимся чеченским бойцам - РИА Новости, 07.10.2023

Кадыров вручил награды отличившимся чеченским бойцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил государственные награды отличившимся в зоне спецоперации чеченским бойцам. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T01:30

2023-10-07T01:30

2023-10-07T01:30

специальная военная операция на украине

общество

россия

рамзан кадыров

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил государственные награды отличившимся в зоне спецоперации чеченским бойцам. "Друзья, эти дни в Чеченской Республике проходят под знаком праздничных и торжественных мероприятий. Это приятно и в лишний раз напоминает о том, что наш регион является одним из самых успешных и развивающихся по всем сферам. Следовательно, и награждать нужно каждого по заслугам. Я с радостью принял участие в торжественной церемонии вручения государственных наград РФ и наград Чеченской Республики нашим боевым товарищам, отличившимся в ходе СВО. За выдающиеся заслуги отмечены также члены команды, созданной первым президентом ЧР, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Кадыров также поздравил председателя парламента Чечни Магомеда Даудова с присвоением специального звания генерал-майора внутренней службы, вручил ему погоны и звание Героя Чеченской Республики. Отмечается, что начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району Рустам Агуев и командир ОМОНа "Ахмат-Грозный" управления Росгвардии по ЧР Анзор Бисаев были награждены орденами Мужества. Кроме того, несколько сотрудников силовых ведомств получили орден Кадырова, некоторым бойцам присвоено звание Героя Чеченской Республики, один награжден медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой". "Я поздравляю представителей нашей команды с высокими наградами! Желаю удачи и успехов в дальнейшем служении великой Родине - России", - заключил Кадыров.

https://ria.ru/20231004/nagrada-1900516557.html

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общество, россия, рамзан кадыров