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Кадыров вручил награды отличившимся чеченским бойцам - РИА Новости, 07.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:30 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/nagrady-1901092765.html
Кадыров вручил награды отличившимся чеченским бойцам
Кадыров вручил награды отличившимся чеченским бойцам - РИА Новости, 07.10.2023
Кадыров вручил награды отличившимся чеченским бойцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил государственные награды отличившимся в зоне спецоперации чеченским бойцам. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T01:30
2023-10-07T01:30
специальная военная операция на украине
общество
россия
рамзан кадыров
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил государственные награды отличившимся в зоне спецоперации чеченским бойцам. "Друзья, эти дни в Чеченской Республике проходят под знаком праздничных и торжественных мероприятий. Это приятно и в лишний раз напоминает о том, что наш регион является одним из самых успешных и развивающихся по всем сферам. Следовательно, и награждать нужно каждого по заслугам. Я с радостью принял участие в торжественной церемонии вручения государственных наград РФ и наград Чеченской Республики нашим боевым товарищам, отличившимся в ходе СВО. За выдающиеся заслуги отмечены также члены команды, созданной первым президентом ЧР, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Кадыров также поздравил председателя парламента Чечни Магомеда Даудова с присвоением специального звания генерал-майора внутренней службы, вручил ему погоны и звание Героя Чеченской Республики. Отмечается, что начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району Рустам Агуев и командир ОМОНа "Ахмат-Грозный" управления Росгвардии по ЧР Анзор Бисаев были награждены орденами Мужества. Кроме того, несколько сотрудников силовых ведомств получили орден Кадырова, некоторым бойцам присвоено звание Героя Чеченской Республики, один награжден медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой". "Я поздравляю представителей нашей команды с высокими наградами! Желаю удачи и успехов в дальнейшем служении великой Родине - России", - заключил Кадыров.
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общество, россия, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Рамзан Кадыров
Кадыров вручил награды отличившимся чеченским бойцам

Кадыров вручил награды отличившимся в зоне СВО чеченским бойцам

© Фото : Kadyrov_95/Telegram Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© Фото : Kadyrov_95/Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров . Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил государственные награды отличившимся в зоне спецоперации чеченским бойцам.
«
"Друзья, эти дни в Чеченской Республике проходят под знаком праздничных и торжественных мероприятий. Это приятно и в лишний раз напоминает о том, что наш регион является одним из самых успешных и развивающихся по всем сферам. Следовательно, и награждать нужно каждого по заслугам. Я с радостью принял участие в торжественной церемонии вручения государственных наград РФ и наград Чеченской Республики нашим боевым товарищам, отличившимся в ходе СВО. За выдающиеся заслуги отмечены также члены команды, созданной первым президентом ЧР, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Кадыров также поздравил председателя парламента Чечни Магомеда Даудова с присвоением специального звания генерал-майора внутренней службы, вручил ему погоны и звание Героя Чеченской Республики.
Отмечается, что начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району Рустам Агуев и командир ОМОНа "Ахмат-Грозный" управления Росгвардии по ЧР Анзор Бисаев были награждены орденами Мужества. Кроме того, несколько сотрудников силовых ведомств получили орден Кадырова, некоторым бойцам присвоено звание Героя Чеченской Республики, один награжден медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой".
"Я поздравляю представителей нашей команды с высокими наградами! Желаю удачи и успехов в дальнейшем служении великой Родине - России", - заключил Кадыров.
Глава ДНР Денис Пушилин во время награждения бойцов 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Пушилин наградил бойцов 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады
4 октября, 18:21
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияРамзан Кадыров
 
 
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