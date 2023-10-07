https://ria.ru/20231007/mvd-1901158290.html
В Екатеринбурге нашли всех подростков-участников потасовки с пистолетом
В Екатеринбурге нашли всех подростков-участников потасовки с пистолетом - РИА Новости, 07.10.2023
В Екатеринбурге нашли всех подростков-участников потасовки с пистолетом
Полиция в Екатеринбурге нашла всех подростков, участвовавших в потасовке из-за вейпа, а также изъяла пистолет, который применялся во время конфликта, сообщил... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T15:15
2023-10-07T15:15
2023-10-07T15:15
происшествия
екатеринбург
россия
валерий горелых
александр бастрыкин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге нашла всех подростков, участвовавших в потасовке из-за вейпа, а также изъяла пистолет, который применялся во время конфликта, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. "Сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних УМВД по Екатеринбургу и территориального ОВД изъяли пневматический пистолет, который, предположительно, применялся в ходе конфликта между подростками накануне в областном центре, а также установили восемь несовершеннолетних участников", – сказал Горелых. По его словам, сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства потасовки, проанализированы записи с камер видеонаблюдения, опрошены очевидцы и родители подростков, чтобы в дальнейшем не допустить подобные инциденты, проводится профилактическая работа. "Эта история, на мой взгляд, как для родителей, так и для педагогов должна стать поучительной. Лишь чудом никто из участников не получил в ходе драки тяжких увечий и не погиб. Очевидно, что семьям и учителям правовым воспитанием молодежи необходимо заниматься систематически, а не только тогда, когда, как говорится, гром не грянет. Ситуация находится на контроле у руководства городского УМВД", – добавил представитель полицейского главка. В пятницу в Екатеринбурге группа подростков с пневматическим пистолетом напала на двух ровесников из-за отказа купить у них электронные сигареты, в ход пошли также перцовые баллончики. Серьезных травм пострадавшие не получили, госпитализация им не понадобилась. После происшествия областная прокуратура начала проверку, а глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
https://ria.ru/20231006/mvd-1900859499.html
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происшествия, екатеринбург, россия, валерий горелых, александр бастрыкин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Валерий Горелых, Александр Бастрыкин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Екатеринбурге нашли всех подростков-участников потасовки с пистолетом
МВД: в Екатеринбурге нашли всех подростков-участников потасовки с пистолетом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт – РИА Новости.
Полиция в Екатеринбурге нашла всех подростков, участвовавших в потасовке из-за вейпа, а также изъяла пистолет, который применялся во время конфликта, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы
регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних УМВД по Екатеринбургу и территориального ОВД изъяли пневматический пистолет, который, предположительно, применялся в ходе конфликта между подростками накануне в областном центре, а также установили восемь несовершеннолетних участников", – сказал Горелых.
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По его словам, сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства потасовки, проанализированы записи с камер видеонаблюдения, опрошены очевидцы и родители подростков, чтобы в дальнейшем не допустить подобные инциденты, проводится профилактическая работа.
"Эта история, на мой взгляд, как для родителей, так и для педагогов должна стать поучительной. Лишь чудом никто из участников не получил в ходе драки тяжких увечий и не погиб. Очевидно, что семьям и учителям правовым воспитанием молодежи необходимо заниматься систематически, а не только тогда, когда, как говорится, гром не грянет. Ситуация находится на контроле у руководства городского УМВД", – добавил представитель полицейского главка.
В пятницу в Екатеринбурге группа подростков с пневматическим пистолетом напала на двух ровесников из-за отказа купить у них электронные сигареты, в ход пошли также перцовые баллончики. Серьезных травм пострадавшие не получили, госпитализация им не понадобилась. После происшествия областная прокуратура начала проверку, а глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
поручил возбудить уголовное дело.
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