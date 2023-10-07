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На Украине задержали продавцов документов для уклонистов "о наличии детей" - РИА Новости, 07.10.2023
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13:36 07.10.2023 (обновлено: 14:26 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/mvd-1901141814.html
На Украине задержали продавцов документов для уклонистов "о наличии детей"
На Украине задержали продавцов документов для уклонистов "о наличии детей" - РИА Новости, 07.10.2023
На Украине задержали продавцов документов для уклонистов "о наличии детей"
Национальная полиция Украины сообщила о задержании двух жителей Киева и Львовской области, которые изготавливали и продавали призывникам фиктивные документы о... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T13:36
2023-10-07T14:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
львовская область
владимир зеленский
общество
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Национальная полиция Украины сообщила о задержании двух жителей Киева и Львовской области, которые изготавливали и продавали призывникам фиктивные документы о наличии несовершеннолетних детей для уклонения от мобилизации и выезда за границу. "Следователи Нацполиции установили группу лиц, которые предоставляли фальшивые документы и консультировали мужчин призывного возраста для незаконного пересечения границы. Одной из схем было изготовление поддельных свидетельств о рождении несовершеннолетних детей, ведь наличие у мужчины троих и более детей, не достигших 18-летнего возраста, дает ему право беспрепятственного выезда за пределы Украины. За свои "услуги" злоумышленники просили до десяти тысяч долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацполиции. По данным Нацполиции, задержанными оказались двое жителей Киева и Львовской области. Им предъявлено обвинение по статье "содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины путем предоставления средств, советов и указаний, совершенном по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231004/ukraine-1900541450.html
https://ria.ru/20231007/ustalost-1901095499.html
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в мире, украина, киев, львовская область, владимир зеленский, общество
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Львовская область, Владимир Зеленский, Общество
На Украине задержали продавцов документов для уклонистов "о наличии детей"

МВД Украины задержало продававших призывникам фиктивные документы мужчин

© AP Photo / Felipe DanaМужчина, задержанный на Украине
Мужчина, задержанный на Украине - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина, задержанный на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Национальная полиция Украины сообщила о задержании двух жителей Киева и Львовской области, которые изготавливали и продавали призывникам фиктивные документы о наличии несовершеннолетних детей для уклонения от мобилизации и выезда за границу.
"Следователи Нацполиции установили группу лиц, которые предоставляли фальшивые документы и консультировали мужчин призывного возраста для незаконного пересечения границы. Одной из схем было изготовление поддельных свидетельств о рождении несовершеннолетних детей, ведь наличие у мужчины троих и более детей, не достигших 18-летнего возраста, дает ему право беспрепятственного выезда за пределы Украины. За свои "услуги" злоумышленники просили до десяти тысяч долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацполиции.
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По данным Нацполиции, задержанными оказались двое жителей Киева и Львовской области. Им предъявлено обвинение по статье "содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины путем предоставления средств, советов и указаний, совершенном по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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