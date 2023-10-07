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Мурманск получил 30 новых троллейбусов ко дню рождения
Мурманск получил 30 новых троллейбусов ко дню рождения - РИА Новости, 07.10.2023
Мурманск получил 30 новых троллейбусов ко дню рождения
Тридцать новых троллейбусов вышли на маршруты Мурманска в день его 107-го дня рождения, таким образом парк троллейбусов обновился на треть, сообщил глава... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T18:53
2023-10-07T18:53
2023-10-07T18:53
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МУРМАНСК, 7 окт - РИА Новости. Тридцать новых троллейбусов вышли на маршруты Мурманска в день его 107-го дня рождения, таким образом парк троллейбусов обновился на треть, сообщил глава администрации города Юрий Сердечкин в своем Telegram-канале. "Прекрасный подарок для мурманчан! В День празднования 107-летия города-героя в Мурманске на маршруты выйдут 30 новых троллейбусов", - написал Сердечкин. Он пояснил, что сегодня троллейбусный парк "Электротранспорта" обновился на 30%, а средний возраст троллейбусов в Мурманске теперь всего около четырех лет. Сердечкин пояснил, что проект по обновлению общественного транспорта реализуется при поддержке ВЭБ.РФ и губернатора Андрея Чибиса в рамках программы "Транспорт Севера". Новые троллейбусы - низкопольные, отвечающие всем требованиям безопасности. Они оснащены системой видеонаблюдения и оборудованы зарядными устройствами. "Обновление парка мы продолжим, но уже сегодня можно с уверенностью сказать, что наше автопредприятие - одно из самых современных в стране", - резюмировал глава администрации. В субботу в Мурманске отмечают День города. Гуляния, посвященные 107-й годовщине образования Мурманска, начались со спортивных мероприятий, сообщили в мурманской мэрии. Финиш XIII автомотопробега "Кола — Мурманск" на площади "Пять Углов" у ГДЦ "Меридиан" ознаменовал старт 87-го традиционного легкоатлетического пробега "Кола — Мурманск". В XXVIII массовом пробеге "Мой Мурманск" приняли участие спортсмены-любители, школьники, воспитанники дошкольных учреждений и горожане с ограниченными возможностями здоровья. Традиционный заплыв прошел на Семеновском озере. Пловцы преодолели дистанцию в 107 метров, посвященную Дню города Мурманска. Особенностью этого года стало состязание по сапсерфингу.
https://ria.ru/20230927/mazut-1899030252.html
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андрей чибис, мурманск, россия, мурманская область
Мурманская область, Андрей Чибис, Мурманск, Россия, Мурманская область
Мурманск получил 30 новых троллейбусов ко дню рождения
Мурманск получил 30 новых троллейбусов ко дню рождения
МУРМАНСК, 7 окт - РИА Новости.
Тридцать новых троллейбусов вышли на маршруты Мурманска в день его 107-го дня рождения, таким образом парк троллейбусов обновился на треть, сообщил глава администрации города Юрий Сердечкин в своем Telegram-канале
.
"Прекрасный подарок для мурманчан! В День празднования 107-летия города-героя в Мурманске на маршруты выйдут 30 новых троллейбусов", - написал Сердечкин.
Он пояснил, что сегодня троллейбусный парк "Электротранспорта" обновился на 30%, а средний возраст троллейбусов в Мурманске теперь всего около четырех лет. Сердечкин пояснил, что проект по обновлению общественного транспорта реализуется при поддержке ВЭБ.РФ
и губернатора Андрея Чибиса
в рамках программы "Транспорт Севера".
Новые троллейбусы - низкопольные, отвечающие всем требованиям безопасности. Они оснащены системой видеонаблюдения и оборудованы зарядными устройствами.
"Обновление парка мы продолжим, но уже сегодня можно с уверенностью сказать, что наше автопредприятие - одно из самых современных в стране", - резюмировал глава администрации.
Чибис сообщил о компенсации стоимости мазута для Мурманской области
В субботу в Мурманске отмечают День города. Гуляния, посвященные 107-й годовщине образования Мурманска, начались со спортивных мероприятий, сообщили в мурманской мэрии. Финиш XIII автомотопробега "Кола — Мурманск" на площади "Пять Углов" у ГДЦ "Меридиан" ознаменовал старт 87-го традиционного легкоатлетического пробега "Кола — Мурманск". В XXVIII массовом пробеге "Мой Мурманск" приняли участие спортсмены-любители, школьники, воспитанники дошкольных учреждений и горожане с ограниченными возможностями здоровья.
Традиционный заплыв прошел на Семеновском озере. Пловцы преодолели дистанцию в 107 метров, посвященную Дню города Мурманска. Особенностью этого года стало состязание по сапсерфингу.
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