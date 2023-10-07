https://ria.ru/20231007/murmansk-1901201038.html

Мурманск получил 30 новых троллейбусов ко дню рождения

Мурманск получил 30 новых троллейбусов ко дню рождения - РИА Новости, 07.10.2023

Мурманск получил 30 новых троллейбусов ко дню рождения

Тридцать новых троллейбусов вышли на маршруты Мурманска в день его 107-го дня рождения, таким образом парк троллейбусов обновился на треть, сообщил глава... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T18:53

2023-10-07T18:53

2023-10-07T18:53

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МУРМАНСК, 7 окт - РИА Новости. Тридцать новых троллейбусов вышли на маршруты Мурманска в день его 107-го дня рождения, таким образом парк троллейбусов обновился на треть, сообщил глава администрации города Юрий Сердечкин в своем Telegram-канале. "Прекрасный подарок для мурманчан! В День празднования 107-летия города-героя в Мурманске на маршруты выйдут 30 новых троллейбусов", - написал Сердечкин. Он пояснил, что сегодня троллейбусный парк "Электротранспорта" обновился на 30%, а средний возраст троллейбусов в Мурманске теперь всего около четырех лет. Сердечкин пояснил, что проект по обновлению общественного транспорта реализуется при поддержке ВЭБ.РФ и губернатора Андрея Чибиса в рамках программы "Транспорт Севера". Новые троллейбусы - низкопольные, отвечающие всем требованиям безопасности. Они оснащены системой видеонаблюдения и оборудованы зарядными устройствами. "Обновление парка мы продолжим, но уже сегодня можно с уверенностью сказать, что наше автопредприятие - одно из самых современных в стране", - резюмировал глава администрации. В субботу в Мурманске отмечают День города. Гуляния, посвященные 107-й годовщине образования Мурманска, начались со спортивных мероприятий, сообщили в мурманской мэрии. Финиш XIII автомотопробега "Кола — Мурманск" на площади "Пять Углов" у ГДЦ "Меридиан" ознаменовал старт 87-го традиционного легкоатлетического пробега "Кола — Мурманск". В XXVIII массовом пробеге "Мой Мурманск" приняли участие спортсмены-любители, школьники, воспитанники дошкольных учреждений и горожане с ограниченными возможностями здоровья. Традиционный заплыв прошел на Семеновском озере. Пловцы преодолели дистанцию в 107 метров, посвященную Дню города Мурманска. Особенностью этого года стало состязание по сапсерфингу.

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андрей чибис, мурманск, россия, мурманская область