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Мурманск получил 30 новых троллейбусов ко дню рождения - РИА Новости, 07.10.2023
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Мурманская область
 
18:53 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/murmansk-1901201038.html
Мурманск получил 30 новых троллейбусов ко дню рождения
Мурманск получил 30 новых троллейбусов ко дню рождения - РИА Новости, 07.10.2023
Мурманск получил 30 новых троллейбусов ко дню рождения
Тридцать новых троллейбусов вышли на маршруты Мурманска в день его 107-го дня рождения, таким образом парк троллейбусов обновился на треть, сообщил глава... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T18:53
2023-10-07T18:53
мурманская область
андрей чибис
мурманск
россия
мурманская область
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МУРМАНСК, 7 окт - РИА Новости. Тридцать новых троллейбусов вышли на маршруты Мурманска в день его 107-го дня рождения, таким образом парк троллейбусов обновился на треть, сообщил глава администрации города Юрий Сердечкин в своем Telegram-канале. "Прекрасный подарок для мурманчан! В День празднования 107-летия города-героя в Мурманске на маршруты выйдут 30 новых троллейбусов", - написал Сердечкин. Он пояснил, что сегодня троллейбусный парк "Электротранспорта" обновился на 30%, а средний возраст троллейбусов в Мурманске теперь всего около четырех лет. Сердечкин пояснил, что проект по обновлению общественного транспорта реализуется при поддержке ВЭБ.РФ и губернатора Андрея Чибиса в рамках программы "Транспорт Севера". Новые троллейбусы - низкопольные, отвечающие всем требованиям безопасности. Они оснащены системой видеонаблюдения и оборудованы зарядными устройствами. "Обновление парка мы продолжим, но уже сегодня можно с уверенностью сказать, что наше автопредприятие - одно из самых современных в стране", - резюмировал глава администрации. В субботу в Мурманске отмечают День города. Гуляния, посвященные 107-й годовщине образования Мурманска, начались со спортивных мероприятий, сообщили в мурманской мэрии. Финиш XIII автомотопробега "Кола — Мурманск" на площади "Пять Углов" у ГДЦ "Меридиан" ознаменовал старт 87-го традиционного легкоатлетического пробега "Кола — Мурманск". В XXVIII массовом пробеге "Мой Мурманск" приняли участие спортсмены-любители, школьники, воспитанники дошкольных учреждений и горожане с ограниченными возможностями здоровья. Традиционный заплыв прошел на Семеновском озере. Пловцы преодолели дистанцию в 107 метров, посвященную Дню города Мурманска. Особенностью этого года стало состязание по сапсерфингу.
https://ria.ru/20230927/mazut-1899030252.html
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андрей чибис, мурманск, россия, мурманская область
Мурманская область, Андрей Чибис, Мурманск, Россия, Мурманская область
Мурманск получил 30 новых троллейбусов ко дню рождения

Мурманск получил 30 новых троллейбусов ко дню рождения

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МУРМАНСК, 7 окт - РИА Новости. Тридцать новых троллейбусов вышли на маршруты Мурманска в день его 107-го дня рождения, таким образом парк троллейбусов обновился на треть, сообщил глава администрации города Юрий Сердечкин в своем Telegram-канале.
"Прекрасный подарок для мурманчан! В День празднования 107-летия города-героя в Мурманске на маршруты выйдут 30 новых троллейбусов", - написал Сердечкин.
Он пояснил, что сегодня троллейбусный парк "Электротранспорта" обновился на 30%, а средний возраст троллейбусов в Мурманске теперь всего около четырех лет. Сердечкин пояснил, что проект по обновлению общественного транспорта реализуется при поддержке ВЭБ.РФ и губернатора Андрея Чибиса в рамках программы "Транспорт Севера".
Новые троллейбусы - низкопольные, отвечающие всем требованиям безопасности. Они оснащены системой видеонаблюдения и оборудованы зарядными устройствами.
"Обновление парка мы продолжим, но уже сегодня можно с уверенностью сказать, что наше автопредприятие - одно из самых современных в стране", - резюмировал глава администрации.
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В субботу в Мурманске отмечают День города. Гуляния, посвященные 107-й годовщине образования Мурманска, начались со спортивных мероприятий, сообщили в мурманской мэрии. Финиш XIII автомотопробега "Кола — Мурманск" на площади "Пять Углов" у ГДЦ "Меридиан" ознаменовал старт 87-го традиционного легкоатлетического пробега "Кола — Мурманск". В XXVIII массовом пробеге "Мой Мурманск" приняли участие спортсмены-любители, школьники, воспитанники дошкольных учреждений и горожане с ограниченными возможностями здоровья.
Традиционный заплыв прошел на Семеновском озере. Пловцы преодолели дистанцию в 107 метров, посвященную Дню города Мурманска. Особенностью этого года стало состязание по сапсерфингу.
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