https://ria.ru/20231007/moskva-1901147401.html

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени - РИА Новости, 07.10.2023

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, более низкая температура ожидается в Москве в ночь на среду, сообщил в своем Telegram-канале ведущий РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T14:11

2023-10-07T14:11

2023-10-07T14:11

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, более низкая температура ожидается в Москве в ночь на среду, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Минимальная температура воздуха в столице (на главной метеостанции города ВДНХ) составила плюс 0,2 градуса - это самое низкое значений с начала осени. До этого в лидерах было 6 октября, тогда минимум составил плюс 4,2 градуса по Цельсию", - рассказал Леус. По его словам, более низкую температуру синоптики ожидают в Москве в ночь на среду.

https://ria.ru/20231007/pogoda-1901095661.html

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общество, москва, михаил леус, погода