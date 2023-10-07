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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени - РИА Новости, 07.10.2023
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14:11 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/moskva-1901147401.html
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени - РИА Новости, 07.10.2023
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, более низкая температура ожидается в Москве в ночь на среду, сообщил в своем Telegram-канале ведущий РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T14:11
2023-10-07T14:11
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, более низкая температура ожидается в Москве в ночь на среду, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Минимальная температура воздуха в столице (на главной метеостанции города ВДНХ) составила плюс 0,2 градуса - это самое низкое значений с начала осени. До этого в лидерах было 6 октября, тогда минимум составил плюс 4,2 градуса по Цельсию", - рассказал Леус. По его словам, более низкую температуру синоптики ожидают в Москве в ночь на среду.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Синоптик Леус: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, более низкая температура ожидается в Москве в ночь на среду, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Минимальная температура воздуха в столице (на главной метеостанции города ВДНХ) составила плюс 0,2 градуса - это самое низкое значений с начала осени. До этого в лидерах было 6 октября, тогда минимум составил плюс 4,2 градуса по Цельсию", - рассказал Леус.
По его словам, более низкую температуру синоптики ожидают в Москве в ночь на среду.
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