Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны Израиля сообщили о пуске ХАМАС трех тысяч снарядов - РИА Новости, 07.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 07.10.2023 (обновлено: 17:14 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/mo-1901176883.html
В Минобороны Израиля сообщили о пуске ХАМАС трех тысяч снарядов
В Минобороны Израиля сообщили о пуске ХАМАС трех тысяч снарядов - РИА Новости, 07.10.2023
В Минобороны Израиля сообщили о пуске ХАМАС трех тысяч снарядов
Боевики военного крыла движения ХАМАС запустили по Израилю в субботу почти три тысячи снарядов, заявила армия обороны Израиля (IDF). РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T16:48
2023-10-07T17:14
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
биньямин нетаньяху
махмуд аббас
армия обороны израиля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901176415_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ed6c5fc6b44e1c58725830cd1f3fc0ca.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Боевики военного крыла движения ХАМАС запустили по Израилю в субботу почти три тысячи снарядов, заявила армия обороны Израиля (IDF)."С 6.30 субботы Израилю объявили войну. ХАМАС запускает снаряды без остановки, на данный момент их уже около трех тысяч", - заявил в обращении в соцсети X официальный представитель армии Ричард Хехт.Он подтвердил проникновение боевиков на территорию Израиля и похищение и убийство ими граждан."Сейчас IDF направляет подкрепления на юг, задействовав резервистов и ударяя по критически важным целям ХАМАС. ХАМАС заплатит высокую цену за эту бесчеловечную атаку по Израилю", - заявил Хехт.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
https://ria.ru/20231007/izrail-1901183139.html
израиль
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Момент разрушения здания после ракетного удара
Момент разрушения здания после ракетного удара
2023-10-07T16:48
true
PT0M15S
ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия
Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, боевики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге страны. По последним данным, погибли не менее 40 мирных израильтян, около 800 получили ранения.
2023-10-07T16:48
true
PT0M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901176415_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0b0c2a4b2854d7b286cec201f2db28c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, Армия обороны Израиля
В Минобороны Израиля сообщили о пуске ХАМАС трех тысяч снарядов

МО Израиля: ХАМАС запустил три тысячи снарядов, они заплатят высокую цену

Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Боевики военного крыла движения ХАМАС запустили по Израилю в субботу почти три тысячи снарядов, заявила армия обороны Израиля (IDF).
"С 6.30 субботы Израилю объявили войну. ХАМАС запускает снаряды без остановки, на данный момент их уже около трех тысяч", - заявил в обращении в соцсети X официальный представитель армии Ричард Хехт.
Он подтвердил проникновение боевиков на территорию Израиля и похищение и убийство ими граждан.
"Сейчас IDF направляет подкрепления на юг, задействовав резервистов и ударяя по критически важным целям ХАМАС. ХАМАС заплатит высокую цену за эту бесчеловечную атаку по Израилю", - заявил Хехт.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
Обострение палестино-израильского конфликта
Обострение палестино-израильского конфликта
Вчера, 17:10
 
В миреИзраильХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаБиньямин НетаньяхуМахмуд АббасАрмия обороны Израиля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала