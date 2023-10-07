https://ria.ru/20231007/mo-1901176883.html

В Минобороны Израиля сообщили о пуске ХАМАС трех тысяч снарядов

В Минобороны Израиля сообщили о пуске ХАМАС трех тысяч снарядов - РИА Новости, 07.10.2023

В Минобороны Израиля сообщили о пуске ХАМАС трех тысяч снарядов

Боевики военного крыла движения ХАМАС запустили по Израилю в субботу почти три тысячи снарядов, заявила армия обороны Израиля (IDF). РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T16:48

2023-10-07T16:48

2023-10-07T17:14

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

армия обороны израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Боевики военного крыла движения ХАМАС запустили по Израилю в субботу почти три тысячи снарядов, заявила армия обороны Израиля (IDF)."С 6.30 субботы Израилю объявили войну. ХАМАС запускает снаряды без остановки, на данный момент их уже около трех тысяч", - заявил в обращении в соцсети X официальный представитель армии Ричард Хехт.Он подтвердил проникновение боевиков на территорию Израиля и похищение и убийство ими граждан."Сейчас IDF направляет подкрепления на юг, задействовав резервистов и ударяя по критически важным целям ХАМАС. ХАМАС заплатит высокую цену за эту бесчеловечную атаку по Израилю", - заявил Хехт.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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Момент разрушения здания после ракетного удара Момент разрушения здания после ракетного удара 2023-10-07T16:48 true PT0M15S

ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, боевики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге страны. По последним данным, погибли не менее 40 мирных израильтян, около 800 получили ранения. 2023-10-07T16:48 true PT0M59S

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, армия обороны израиля