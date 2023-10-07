https://ria.ru/20231007/miting-1901236139.html

В центре Вены прошли митинги в поддержку палестинского движения ХАМАС

В центре Вены прошли митинги в поддержку палестинского движения ХАМАС - РИА Новости, 07.10.2023

В центре Вены прошли митинги в поддержку палестинского движения ХАМАС

Митинги в поддержку палестинского движения ХАМАС прошли в центре Вены в субботу вечером, передает австрийский телеканал OE24. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T23:25

2023-10-07T23:25

2023-10-07T23:25

в мире

израиль

карл нехаммер

хамас

вена

биньямин нетаньяху

палестина

михаил богданов

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ВЕНА, 7 окт - РИА Новости. Митинги в поддержку палестинского движения ХАМАС прошли в центре Вены в субботу вечером, передает австрийский телеканал OE24. По данным канала, десятки молодых людей вышли перед зданием федерального канцлера Австрии с флагами Палестины, празднуя атаки на Израиль. Вице-мэр Вены Кристоф Видеркер осудил демонстрантов. "Ужасно и неприемлемо, что нападения ХАМАС на Израиль приветствуются в Вене. Мы поддерживаем израильский народ в это трудное время", - написал он в своем аккаунте в соцсети X, прикрепив к посту распространяемое в соцсети видео, на котором группа людей с палестинскими флагами танцуют и поют. Ранее канцлер республики Карл Нехаммер сообщил, что австрийские власти в знак поддержки в субботу подняли флаги Израиля на крышах зданий ведомства канцлера и министерства иностранных дел в Вене. Отмечалось, что они будут установлены до вечера следующего дня. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

https://ria.ru/20231007/konflikt-1901161916.html

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в мире, израиль, карл нехаммер, хамас, вена, биньямин нетаньяху, палестина, михаил богданов, армия обороны израиля