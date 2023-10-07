https://ria.ru/20231007/mid-1901140346.html
МИД Египта заявил о переговорах для деэскалации конфликта в Израиле
МИД Египта заявил о переговорах для деэскалации конфликта в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023
МИД Египта заявил о переговорах для деэскалации конфликта в Израиле
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри проводит международные контакты для деэскалации между израильской и палестинской сторонами, говорится в заявлении... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T13:29
2023-10-07T13:29
2023-10-07T13:29
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КАИР, 7 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри проводит международные контакты для деэскалации между израильской и палестинской сторонами, говорится в заявлении египетского внешнеполитического ведомства. Ранее МИД Египта заявил, что Каир предостерегает от опасности между Израилем и Палестиной и призывает стороны к сдержанности. Телеканал Al-Qahera News сообщал, что Египет ведет интенсивные контакты с израильской и палестинской сторонами для деэскалации. "Министр иностранных дел Самех Шукри начал в субботу рано утром проводить интенсивные контакты со своими коллегами и рядом международных официальных лиц для работы над прекращением эскалации между палестинцами и израильтянами", - сообщается в заявлении. Отмечается, что Шукри провел разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, в ходе которого глава МИД Египта подчеркнул необходимость деэскалации и самообладания между всеми сторонами. Военное крыло палестинского движения ХАМАС ранее объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что более 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по Израилю. Число погибших в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 20.
https://ria.ru/20231007/smi-1901137977.html
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в мире, израиль, египет, каир (город), самех шукри, жозеп боррель, хамас, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, Каир (город), Самех Шукри, Жозеп Боррель, Хамас, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД Египта заявил о переговорах для деэскалации конфликта в Израиле
МИД Египта проводит международные контакты для деэскалации конфликта в Израиле