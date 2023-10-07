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Силовики покинули район в Люберцах с "подозрительной" машиной - РИА Новости, 07.10.2023
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06:10 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/lyubertsy-1901100186.html
Силовики покинули район в Люберцах с "подозрительной" машиной
Силовики покинули район в Люберцах с "подозрительной" машиной - РИА Новости, 07.10.2023
Силовики покинули район в Люберцах с "подозрительной" машиной
Силовики покинули район подмосковных Люберец, где автомобиль проверяли роботом-сапером, оцепление снято, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T06:10
2023-10-07T06:10
происшествия
авто
люберцы
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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ЛЮБЕРЦЫ (Московская область), 7 окт - РИА Новости. Силовики покинули район подмосковных Люберец, где автомобиль проверяли роботом-сапером, оцепление снято, передает корреспондент РИА Новости. В ночь на субботу представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что силовики проверяли "заминированный" легковой автомобиль в Люберцах, угроза не подтвердилась. По его словам, проводилась эвакуация фитнес-центра, рядом с которым стояла машина. На улице 3-е Почтовое отделение было оцепление, на месте находились машины пожарных, полиции, Росгвардии и ФСБ, белую легковую Audi проверяли с помощью управляемого робота-сапера. Работы с ним завершили, его поместили в микроавтобус ФСБ. Вскоре Audi увезли на эвакуаторе. Сейчас оцепление снято, силовики покинули район, движение на улице восстановлено.
https://ria.ru/20231006/deboshir-1901022032.html
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происшествия, авто, люберцы, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, Авто, Люберцы, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
Силовики покинули район в Люберцах с "подозрительной" машиной

Силовики покинули район в Люберцах с "подозрительной" машиной, оцепление снято

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
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ЛЮБЕРЦЫ (Московская область), 7 окт - РИА Новости. Силовики покинули район подмосковных Люберец, где автомобиль проверяли роботом-сапером, оцепление снято, передает корреспондент РИА Новости.
В ночь на субботу представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что силовики проверяли "заминированный" легковой автомобиль в Люберцах, угроза не подтвердилась. По его словам, проводилась эвакуация фитнес-центра, рядом с которым стояла машина.
На улице 3-е Почтовое отделение было оцепление, на месте находились машины пожарных, полиции, Росгвардии и ФСБ, белую легковую Audi проверяли с помощью управляемого робота-сапера.
Работы с ним завершили, его поместили в микроавтобус ФСБ. Вскоре Audi увезли на эвакуаторе.
Сейчас оцепление снято, силовики покинули район, движение на улице восстановлено.
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ПроисшествияАвтоЛюберцыФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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