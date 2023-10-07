https://ria.ru/20231007/lyubertsy-1901100186.html

Силовики покинули район в Люберцах с "подозрительной" машиной

Силовики покинули район в Люберцах с "подозрительной" машиной - РИА Новости, 07.10.2023

Силовики покинули район в Люберцах с "подозрительной" машиной

Силовики покинули район подмосковных Люберец, где автомобиль проверяли роботом-сапером, оцепление снято, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T06:10

2023-10-07T06:10

2023-10-07T06:10

происшествия

авто

люберцы

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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ЛЮБЕРЦЫ (Московская область), 7 окт - РИА Новости. Силовики покинули район подмосковных Люберец, где автомобиль проверяли роботом-сапером, оцепление снято, передает корреспондент РИА Новости. В ночь на субботу представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что силовики проверяли "заминированный" легковой автомобиль в Люберцах, угроза не подтвердилась. По его словам, проводилась эвакуация фитнес-центра, рядом с которым стояла машина. На улице 3-е Почтовое отделение было оцепление, на месте находились машины пожарных, полиции, Росгвардии и ФСБ, белую легковую Audi проверяли с помощью управляемого робота-сапера. Работы с ним завершили, его поместили в микроавтобус ФСБ. Вскоре Audi увезли на эвакуаторе. Сейчас оцепление снято, силовики покинули район, движение на улице восстановлено.

https://ria.ru/20231006/deboshir-1901022032.html

люберцы

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происшествия, авто, люберцы, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия