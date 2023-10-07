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Подозрительное авто в Люберцах увезли на эвакуаторе - РИА Новости, 07.10.2023
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05:52 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/lyubertsy-1901099689.html
Подозрительное авто в Люберцах увезли на эвакуаторе
Подозрительное авто в Люберцах увезли на эвакуаторе - РИА Новости, 07.10.2023
Подозрительное авто в Люберцах увезли на эвакуаторе
Оцепление на месте обнаружения подозрительной Audi в подмосковных Люберцах постепенно снимается, робот-сапер завершил работу, автомобиль погрузили на эвакуатор... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T05:52
2023-10-07T05:52
происшествия
авто
люберцы
московская область (подмосковье)
россия
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ЛЮБЕРЦЫ (Московская область), 7 окт - РИА Новости. Оцепление на месте обнаружения подозрительной Audi в подмосковных Люберцах постепенно снимается, робот-сапер завершил работу, автомобиль погрузили на эвакуатор и вывезли, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что силовики проверяли "заминированный" легковой автомобиль в подмосковных Люберцах, угроза не подтвердилась. По его словам, проводилась эвакуация фитнес-центра, рядом с которым стояла машина. На данный момент на улице 3-е Почтовое отделение в Люберцах в Подмосковье в районе обнаружения подозрительного легкового автомобиля периметр оцепления сужается, специалисты силовых структур завершают свою работу. В частности, погружен в транспортную машину робот-сапер. Подозрительная машина была погружена на автоэвакуатор и вывезена.
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люберцы
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происшествия, авто, люберцы, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Авто, Люберцы, Московская область (Подмосковье), Россия
Подозрительное авто в Люберцах увезли на эвакуаторе

Подозрительное авто в Люберцах увезли на эвакуаторе, оцепление снимают

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭвакуатор
Эвакуатор - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Эвакуатор. Архивное фото
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ЛЮБЕРЦЫ (Московская область), 7 окт - РИА Новости. Оцепление на месте обнаружения подозрительной Audi в подмосковных Люберцах постепенно снимается, робот-сапер завершил работу, автомобиль погрузили на эвакуатор и вывезли, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что силовики проверяли "заминированный" легковой автомобиль в подмосковных Люберцах, угроза не подтвердилась. По его словам, проводилась эвакуация фитнес-центра, рядом с которым стояла машина.
На данный момент на улице 3-е Почтовое отделение в Люберцах в Подмосковье в районе обнаружения подозрительного легкового автомобиля периметр оцепления сужается, специалисты силовых структур завершают свою работу. В частности, погружен в транспортную машину робот-сапер.
Подозрительная машина была погружена на автоэвакуатор и вывезена.
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