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Подозрительное авто в Люберцах увезли на эвакуаторе
Подозрительное авто в Люберцах увезли на эвакуаторе - РИА Новости, 07.10.2023
Подозрительное авто в Люберцах увезли на эвакуаторе
Оцепление на месте обнаружения подозрительной Audi в подмосковных Люберцах постепенно снимается, робот-сапер завершил работу, автомобиль погрузили на эвакуатор... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T05:52
2023-10-07T05:52
2023-10-07T05:52
происшествия
авто
люберцы
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ЛЮБЕРЦЫ (Московская область), 7 окт - РИА Новости. Оцепление на месте обнаружения подозрительной Audi в подмосковных Люберцах постепенно снимается, робот-сапер завершил работу, автомобиль погрузили на эвакуатор и вывезли, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что силовики проверяли "заминированный" легковой автомобиль в подмосковных Люберцах, угроза не подтвердилась. По его словам, проводилась эвакуация фитнес-центра, рядом с которым стояла машина. На данный момент на улице 3-е Почтовое отделение в Люберцах в Подмосковье в районе обнаружения подозрительного легкового автомобиля периметр оцепления сужается, специалисты силовых структур завершают свою работу. В частности, погружен в транспортную машину робот-сапер. Подозрительная машина была погружена на автоэвакуатор и вывезена.
https://ria.ru/20231006/deboshir-1901022032.html
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происшествия, авто, люберцы, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Авто, Люберцы, Московская область (Подмосковье), Россия
Подозрительное авто в Люберцах увезли на эвакуаторе
Подозрительное авто в Люберцах увезли на эвакуаторе, оцепление снимают