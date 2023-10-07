https://ria.ru/20231007/lukashenko-1901131289.html

Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным

Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным - РИА Новости, 07.10.2023

Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил по телефону с днем рождения президента России Владимира Путина, также главы государств обсудили график... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T12:20

2023-10-07T12:20

2023-10-07T12:32

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил по телефону с днем рождения президента России Владимира Путина, также главы государств обсудили график предстоящих контактов, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера."Глава белорусского государства тепло поздравил российского лидера с днем рождения. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили наиболее актуальные вопросы и повестку на ближайшую перспективу, график предстоящих контактов", - говорится в сообщении.Уточняется, что встреча лидеров Белоруссии и России планируется "в рамках заседания Совета глав государств СНГ, которое состоится 13 октября в Бишкеке". Там, согласно договоренностям, Александр Лукашенко и Владимир Путин уже детально обсудят находящиеся в повестке дня вопросы белорусско-российских отношений.

https://ria.ru/20231007/putin-1901104302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия