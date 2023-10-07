https://ria.ru/20231007/lukashenko-1901131289.html
Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным
Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным - РИА Новости, 07.10.2023
Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил по телефону с днем рождения президента России Владимира Путина, также главы государств обсудили график... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T12:20
2023-10-07T12:20
2023-10-07T12:32
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александр лукашенко
владимир путин
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россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил по телефону с днем рождения президента России Владимира Путина, также главы государств обсудили график предстоящих контактов, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера."Глава белорусского государства тепло поздравил российского лидера с днем рождения. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили наиболее актуальные вопросы и повестку на ближайшую перспективу, график предстоящих контактов", - говорится в сообщении.Уточняется, что встреча лидеров Белоруссии и России планируется "в рамках заседания Совета глав государств СНГ, которое состоится 13 октября в Бишкеке". Там, согласно договоренностям, Александр Лукашенко и Владимир Путин уже детально обсудят находящиеся в повестке дня вопросы белорусско-российских отношений.
https://ria.ru/20231007/putin-1901104302.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия
В мире, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, Россия
Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным
Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным и лично поздравил с днем рождения