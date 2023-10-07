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Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным - РИА Новости, 07.10.2023
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12:20 07.10.2023 (обновлено: 12:32 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/lukashenko-1901131289.html
Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным
Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным - РИА Новости, 07.10.2023
Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил по телефону с днем рождения президента России Владимира Путина, также главы государств обсудили график... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T12:20
2023-10-07T12:32
в мире
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил по телефону с днем рождения президента России Владимира Путина, также главы государств обсудили график предстоящих контактов, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера."Глава белорусского государства тепло поздравил российского лидера с днем рождения. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили наиболее актуальные вопросы и повестку на ближайшую перспективу, график предстоящих контактов", - говорится в сообщении.Уточняется, что встреча лидеров Белоруссии и России планируется "в рамках заседания Совета глав государств СНГ, которое состоится 13 октября в Бишкеке". Там, согласно договоренностям, Александр Лукашенко и Владимир Путин уже детально обсудят находящиеся в повестке дня вопросы белорусско-российских отношений.
https://ria.ru/20231007/putin-1901104302.html
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в мире, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия
В мире, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, Россия
Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным

Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным и лично поздравил с днем рождения

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил по телефону с днем рождения президента России Владимира Путина, также главы государств обсудили график предстоящих контактов, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
«
"Глава белорусского государства тепло поздравил российского лидера с днем рождения. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили наиболее актуальные вопросы и повестку на ближайшую перспективу, график предстоящих контактов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что встреча лидеров Белоруссии и России планируется "в рамках заседания Совета глав государств СНГ, которое состоится 13 октября в Бишкеке". Там, согласно договоренностям, Александр Лукашенко и Владимир Путин уже детально обсудят находящиеся в повестке дня вопросы белорусско-российских отношений.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и назвал его примером для всех
Вчера, 08:11
 
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