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"Нам не спрятаться": офицер ВСУ признался в страхе перед оружием России - РИА Новости, 07.10.2023
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03:57 07.10.2023 (обновлено: 05:24 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/lhjys-1901096656.html
"Нам не спрятаться": офицер ВСУ признался в страхе перед оружием России
"Нам не спрятаться": офицер ВСУ признался в страхе перед оружием России - РИА Новости, 07.10.2023
"Нам не спрятаться": офицер ВСУ признался в страхе перед оружием России
Работа российских беспилотников не дает ВСУ возможности спрятаться и перемещать свои войска, рассказал украинский офицер Александр Солонько в интервью NV.ua. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T03:57
2023-10-07T05:24
украина
россия
киев
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Работа российских беспилотников не дает ВСУ возможности спрятаться и перемещать свои войска, рассказал украинский офицер Александр Солонько в интервью NV.ua."Беспилотные летательные аппараты "Орлан" всегда висят над нашими головами. Это штатная система воздушной разведки противника, которая направляет огонь, наблюдает за целями и передвижением. По сути, у нас нет никакой возможности спрятаться и скрытно перемещать силы и технику", — высказался Солонько.Он добавил, что любое действие ВСУ сразу вызывает на себя огонь российской артиллерии. Кроме того, отметил офицер, Вооруженные силы России всегда знают, где могут потенциально скрываться украинские подразделения.По его словам, ВКС превосходят украинские воздушные силы "в несколько, а то и в десять раз", а российские боевые самолеты оказывают на ВСУ огромное давление, заключил военный.Россия сохраняет превосходство в воздухе в зоне СВО. Об этом, в частности, в начале июня заявлял президент Украины Владимир Зеленский, когда говорил о готовности Киева к началу контрнаступления. Оно стартовало 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, но, как отметил, Владимир Путин попытки продвижения ВСУ провалились.
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украина, россия, киев, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
"Нам не спрятаться": офицер ВСУ признался в страхе перед оружием России

Офицер ВСУ Солонько: от российских беспилотников невозможно спрятаться

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Работа российских беспилотников не дает ВСУ возможности спрятаться и перемещать свои войска, рассказал украинский офицер Александр Солонько в интервью NV.ua.
«
"Беспилотные летательные аппараты "Орлан" всегда висят над нашими головами. Это штатная система воздушной разведки противника, которая направляет огонь, наблюдает за целями и передвижением. По сути, у нас нет никакой возможности спрятаться и скрытно перемещать силы и технику", — высказался Солонько.
Он добавил, что любое действие ВСУ сразу вызывает на себя огонь российской артиллерии. Кроме того, отметил офицер, Вооруженные силы России всегда знают, где могут потенциально скрываться украинские подразделения.
По его словам, ВКС превосходят украинские воздушные силы "в несколько, а то и в десять раз", а российские боевые самолеты оказывают на ВСУ огромное давление, заключил военный.
Россия сохраняет превосходство в воздухе в зоне СВО. Об этом, в частности, в начале июня заявлял президент Украины Владимир Зеленский, когда говорил о готовности Киева к началу контрнаступления. Оно стартовало 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, но, как отметил, Владимир Путин попытки продвижения ВСУ провалились.
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