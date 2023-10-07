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Чернышенко рассказал о проекте пляжного семейного курорта "Новая Анапа" - РИА Новости, 07.10.2023
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16:49 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/kurort-1901177107.html
Чернышенко рассказал о проекте пляжного семейного курорта "Новая Анапа"
Чернышенко рассказал о проекте пляжного семейного курорта "Новая Анапа" - РИА Новости, 07.10.2023
Чернышенко рассказал о проекте пляжного семейного курорта "Новая Анапа"
Проект будущего всероссийского пляжного семейного курорта "Новая Анапа" не должен включать возведение жилых домов для продажи, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T16:49
2023-10-07T16:49
новости - туризм
краснодарский край
дмитрий чернышенко
анапа
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 7 окт - РИА Новости. Проект будущего всероссийского пляжного семейного курорта "Новая Анапа" не должен включать возведение жилых домов для продажи, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время выездного совещания по развитию туристических инвестиционных проектов федерального значения. "Курорт "Новая Анапа" должен стать катализатором позитивных изменений в отрасли и быть ориентированным на семейный санаторно-курортный отдых. За год сформирован план работы и утверждена "дорожная карта", разрабатываются архитектурные и градостроительные решения и мастер-план будущего курорта. Особо отмечу – "Новая Анапа" должна быть предназначена исключительно для отдыха наших граждан, недопустимо на территории курорта строительство жилья для продажи. Ещё одно ключевое условие строительства – это подведение к нему коммуникаций, сетей и дорог. Необходимо сохранить особо охраняемую природную территорию – считаю правильным ее развитие с учетом всех природоохранных норм", – передает пресс-служба краевой администрации слова Чернышенко. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев добавил, что развивать курортные территории нужно параллельно со строительством необходимой социальной инфраструктуры. "В регионе появится современный туристический кластер, который станет известным на всю страну. А, значит, он нуждается в соответствующей качественной и современной инфраструктуре. Это транспортная составляющая, энерго-, водоснабжение, строительство очистных сооружений, берегоукрепления, а также переработки и утилизации отходов. Только такой комплексный подход позволит нам создать курорты мирового уровня, которые повысят привлекательность Краснодарского края и дадут дополнительный импульс развитию экономики региона", - отметил Кондратьев. Всероссийский пляжный семейный курорт "Новая Анапа" создается по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина на территории Краснодарского края рядом с Бугазской косой. Общая предполагаемая площадь территории проекта - 1806 гектаров, площадь застройки – до 600 гектаров. Номерной фонд нового круглогодичного курорта составит до 25 тысяч номеров.
https://ria.ru/20230927/kurorty-1898790747.html
https://ria.ru/20230712/kurort-1883688167.html
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новости - туризм, краснодарский край, дмитрий чернышенко, анапа, вениамин кондратьев
Новости - Туризм, Краснодарский край, Дмитрий Чернышенко, Анапа, Вениамин Кондратьев
Чернышенко рассказал о проекте пляжного семейного курорта "Новая Анапа"

Чернышенко: курорт "Новая Анапа" не должен включать возведение жилья для продажи

© Telegram/Туризм.РФПроектное решение строительства курорта "Новая Анапа"
Проектное решение строительства курорта Новая Анапа
© Telegram/Туризм.РФ
Проектное решение строительства курорта "Новая Анапа"
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 окт - РИА Новости. Проект будущего всероссийского пляжного семейного курорта "Новая Анапа" не должен включать возведение жилых домов для продажи, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время выездного совещания по развитию туристических инвестиционных проектов федерального значения.
"Курорт "Новая Анапа" должен стать катализатором позитивных изменений в отрасли и быть ориентированным на семейный санаторно-курортный отдых. За год сформирован план работы и утверждена "дорожная карта", разрабатываются архитектурные и градостроительные решения и мастер-план будущего курорта. Особо отмечу – "Новая Анапа" должна быть предназначена исключительно для отдыха наших граждан, недопустимо на территории курорта строительство жилья для продажи. Ещё одно ключевое условие строительства – это подведение к нему коммуникаций, сетей и дорог. Необходимо сохранить особо охраняемую природную территорию – считаю правильным ее развитие с учетом всех природоохранных норм", – передает пресс-служба краевой администрации слова Чернышенко.
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев добавил, что развивать курортные территории нужно параллельно со строительством необходимой социальной инфраструктуры.
"В регионе появится современный туристический кластер, который станет известным на всю страну. А, значит, он нуждается в соответствующей качественной и современной инфраструктуре. Это транспортная составляющая, энерго-, водоснабжение, строительство очистных сооружений, берегоукрепления, а также переработки и утилизации отходов. Только такой комплексный подход позволит нам создать курорты мирового уровня, которые повысят привлекательность Краснодарского края и дадут дополнительный импульс развитию экономики региона", - отметил Кондратьев.
Всероссийский пляжный семейный курорт "Новая Анапа" создается по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина на территории Краснодарского края рядом с Бугазской косой. Общая предполагаемая площадь территории проекта - 1806 гектаров, площадь застройки – до 600 гектаров. Номерной фонд нового круглогодичного курорта составит до 25 тысяч номеров.
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