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Это предел. В Великобритании неожиданно высказались о статусе Крыма - РИА Новости, 07.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:49 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/krym-1901099515.html
Это предел. В Великобритании неожиданно высказались о статусе Крыма
Это предел. В Великобритании неожиданно высказались о статусе Крыма - РИА Новости, 07.10.2023
Это предел. В Великобритании неожиданно высказались о статусе Крыма
Сохранение суверенитета Украины отвечает интересам США и НАТО, но эта задача не требует от президента США Джо Байдена продолжения поддержки притязаний Киева на... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T05:49
2023-10-07T05:49
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
сша
украина
россия
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Сохранение суверенитета Украины отвечает интересам США и НАТО, но эта задача не требует от президента США Джо Байдена продолжения поддержки притязаний Киева на Крым, об этом написал обозреватель британской газеты Guardian Стивен Вертхайм.По словам журналиста, помощь в сохранении суверенитета Украины имеет важное значение для Штатов, так как позволяет удерживать российские войска "подальше от территории НАТО"."В то же время Байден должен отметить, что ни одна из этих целей не требует от США поддержки украинской попытки занять Крым", — написал он.Вертхайм отметил, что поддержка крупнейшего международного "покровителя" Украины в лице США поставлена под вопрос, а отсутствие успехов ВСУ на фронте лишь усугубляет положение. По словам журналиста, прежний подход Штатов, согласно которому Вашингтон обещал вооружать Киев "столько, сколько потребуется", исчерпал себя. В Связи с этим, по мнению Вертхайма, США больше не могут идти на поводу у Киева в его территориальных претензиях.&quot;Возвращение Крыма — маловероятная перспектива &lt;…&gt;. Возвращение территории должно более тщательно взвешиваться с учетом ограниченности ресурсов, человеческих затрат и рисков эскалации&quot;, — подчеркнул журналист.Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем. Чиновник также указывал, что суверенитет над новыми российскими регионами, а также Крымом, обсуждению не подлежит.
https://ria.ru/20231007/norvegiya-1901093811.html
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в мире, великобритания, сша, украина, россия, джо байден, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, США, Украина, Россия, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, ООН
Это предел. В Великобритании неожиданно высказались о статусе Крыма

Guardian: Байден должен прекратить поддерживать притязания Киева на Крым

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Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Сохранение суверенитета Украины отвечает интересам США и НАТО, но эта задача не требует от президента США Джо Байдена продолжения поддержки притязаний Киева на Крым, об этом написал обозреватель британской газеты Guardian Стивен Вертхайм.
По словам журналиста, помощь в сохранении суверенитета Украины имеет важное значение для Штатов, так как позволяет удерживать российские войска "подальше от территории НАТО".
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"В то же время Байден должен отметить, что ни одна из этих целей не требует от США поддержки украинской попытки занять Крым", — написал он.
Вертхайм отметил, что поддержка крупнейшего международного "покровителя" Украины в лице США поставлена под вопрос, а отсутствие успехов ВСУ на фронте лишь усугубляет положение. По словам журналиста, прежний подход Штатов, согласно которому Вашингтон обещал вооружать Киев "столько, сколько потребуется", исчерпал себя. В Связи с этим, по мнению Вертхайма, США больше не могут идти на поводу у Киева в его территориальных претензиях.
«

"Возвращение Крыма — маловероятная перспектива <…>. Возвращение территории должно более тщательно взвешиваться с учетом ограниченности ресурсов, человеческих затрат и рисков эскалации", — подчеркнул журналист.

Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем. Чиновник также указывал, что суверенитет над новыми российскими регионами, а также Крымом, обсуждению не подлежит.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияСШАУкраинаРоссияДжо БайденВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныООН
 
 
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