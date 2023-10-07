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Тунис выразил поддержку палестинцам после эскалации конфликта в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023
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23:39 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/konflikt-1901236859.html
Тунис выразил поддержку палестинцам после эскалации конфликта в Израиле
Тунис выразил поддержку палестинцам после эскалации конфликта в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023
Тунис выразил поддержку палестинцам после эскалации конфликта в Израиле
Тунис выражает полную и безоговорочную поддержку палестинскому народу, арабы имеют право вернуть оккупированные Израилем территории, говорится в заявлении... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T23:39
2023-10-07T23:39
в мире
израиль
тунис (страна)
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
михаил богданов
палестина
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ТУНИС, 7 окт - РИА Новости. Тунис выражает полную и безоговорочную поддержку палестинскому народу, арабы имеют право вернуть оккупированные Израилем территории, говорится в заявлении канцелярии президента арабской республики Кайса Саида. Согласно заявлению канцелярии, палестинские территории десятилетиями находятся под сионистской оккупацией. "Палестинский народ имеет право вернуть их (оккупированные территории), вернуть всю землю Палестины. Он также имеет право создать свое независимое государство со столицей в Иерусалиме", - приводится в тексте документа. В заявлении также отмечается, что "Тунис призывает международное сообщество взять на себя свою историческую ответственность и положить конец жестокой оккупации Палестины". В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта возросло как минимум до 250. По данным издания Times of Israel, в Израиле ранены и госпитализированы как минимум 1452 человека. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html
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израиль
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в мире, израиль, тунис (страна), биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, михаил богданов, палестина, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Тунис (страна), Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Михаил Богданов, Палестина, Армия обороны Израиля
Тунис выразил поддержку палестинцам после эскалации конфликта в Израиле

Тунис заявил, что арабы имеют право вернуть оккупированные Израилем территории

© AP Photo / Adel HanaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Adel Hana
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
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ТУНИС, 7 окт - РИА Новости. Тунис выражает полную и безоговорочную поддержку палестинскому народу, арабы имеют право вернуть оккупированные Израилем территории, говорится в заявлении канцелярии президента арабской республики Кайса Саида.
Согласно заявлению канцелярии, палестинские территории десятилетиями находятся под сионистской оккупацией.
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"Палестинский народ имеет право вернуть их (оккупированные территории), вернуть всю землю Палестины. Он также имеет право создать свое независимое государство со столицей в Иерусалиме", - приводится в тексте документа.
В заявлении также отмечается, что "Тунис призывает международное сообщество взять на себя свою историческую ответственность и положить конец жестокой оккупации Палестины".
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта возросло как минимум до 250. По данным издания Times of Israel, в Израиле ранены и госпитализированы как минимум 1452 человека. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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