https://ria.ru/20231007/konflikt-1901227445.html

Число пострадавших при эскалации в Израиле выросло до 1452, заявил Минздрав

Число пострадавших при эскалации в Израиле выросло до 1452, заявил Минздрав - РИА Новости, 07.10.2023

Число пострадавших при эскалации в Израиле выросло до 1452, заявил Минздрав

Число раненых и госпитализированных в Израиле составляет как минимум 1452 человека, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на Минздрав. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T21:49

2023-10-07T21:49

2023-10-07T22:00

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

палестина

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

хамас

армия обороны израиля

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Число раненых и госпитализированных в Израиле составляет как минимум 1452 человека, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на Минздрав.Ранее газета Jerusalem Post со ссылкой на телеканал N12 сообщила, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта составляет по меньшей мере 200 человек."Министерство здравоохранения сообщает, что число раненых и госпитализированных за время нынешней войны составляет как минимум 1452 человека", - пишет издание.По последним данным Минздрава, 18 человек находятся в критическом состоянии, 267 - в тяжелом, 279 - в состоянии средней тяжести.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, хамас, армия обороны израиля