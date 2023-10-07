https://ria.ru/20231007/konflikt-1901224482.html
Число пострадавших в Израиле возросло до 1100 человек, сообщили СМИ
Число пострадавших в Израиле возросло до 1100 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.10.2023
Число пострадавших в Израиле возросло до 1100 человек, сообщили СМИ
Число пострадавших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта возросло как минимум до 1100, многие серьезно ранены, сообщает издание Times of... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T21:21
2023-10-07T21:21
2023-10-07T21:21
в мире
палестина
израиль
биньямин нетаньяху
махмуд аббас
армия обороны израиля
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Число пострадавших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта возросло как минимум до 1100, многие серьезно ранены, сообщает издание Times of Israel о ссылкой на местные СМИ. Ранее газета Jerusalem Post сообщала, что число погибших в Израиле составляет по меньшей мере 200 человек. "По меньшей мере 1100 человек пострадали, многие серьезно ранены", - говорится в сообщении. Ранее израильские СМИ со ссылкой на минздрав сообщали, что по меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате эскалации, число пострадавших превысило 900. Согласно информации минздрава Палестины, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи палестинцев. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html
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Ракеты, запущенные на перехват реактивных снарядов
Ракеты, запущенные на перехват реактивных снарядов
2023-10-07T21:21
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в мире, палестина, израиль, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Палестина, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, Армия обороны Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хамас
Число пострадавших в Израиле возросло до 1100 человек, сообщили СМИ
Times of Israel: число пострадавших при эскалации в Израиле выросло до 1100