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СМИ: число жертв эскалации конфликта в Израиле возросло до 200 человек - РИА Новости, 07.10.2023
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20:58 07.10.2023 (обновлено: 21:10 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/konflikt-1901220482.html
СМИ: число жертв эскалации конфликта в Израиле возросло до 200 человек
СМИ: число жертв эскалации конфликта в Израиле возросло до 200 человек - РИА Новости, 07.10.2023
СМИ: число жертв эскалации конфликта в Израиле возросло до 200 человек
Число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта составляет по меньшей мере 200 человек, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T20:58
2023-10-07T21:10
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
биньямин нетаньяху
хамас
махмуд аббас
армия обороны израиля
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта составляет по меньшей мере 200 человек, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на телеканал N12."Число погибших израильтян превысило 200 человек", - говорится в сообщении.Ранее израильские СМИ со ссылкой на Минздрав сообщали, что по меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате эскалации, число пострадавших превысило 900. Согласно информации Минздрава Палестины, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи палестинцев.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, махмуд аббас, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Махмуд Аббас, Армия обороны Израиля
СМИ: число жертв эскалации конфликта в Израиле возросло до 200 человек

N12: число погибших при эскалации конфликта в Израиле возросло до 200 человек

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильский танк неподалеку от границы с сектором Газа
Израильский танк неподалеку от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильский танк неподалеку от границы с сектором Газа
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта составляет по меньшей мере 200 человек, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на телеканал N12.
"Число погибших израильтян превысило 200 человек", - говорится в сообщении.
Ранее израильские СМИ со ссылкой на Минздрав сообщали, что по меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате эскалации, число пострадавших превысило 900. Согласно информации Минздрава Палестины, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи палестинцев.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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