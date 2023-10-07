https://ria.ru/20231007/konflikt-1901215652.html

В ХАМАС заявили о продвижении к объектам за пределами сектора Газа

В ХАМАС заявили о продвижении к объектам за пределами сектора Газа - РИА Новости, 07.10.2023

В ХАМАС заявили о продвижении к объектам за пределами сектора Газа

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло движения ХАМАС) заявили о продвижении к ряду объектов, находящихся за пределами сектора Газа, на фоне эскалации... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T20:34

2023-10-07T20:34

2023-10-07T20:34

в мире

израиль

палестина

биньямин нетаньяху

хамас

махмуд аббас

армия обороны израиля

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло движения ХАМАС) заявили о продвижении к ряду объектов, находящихся за пределами сектора Газа, на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, бои идут в городах Беэри и Сдероте. "Наши силы продвинулись к ряду вражеских объектов за пределами сектора Газа, включая Офаким, Нетивот и Мишмар Ханегев, а также ведут ожесточенные столкновения в Беэри и Сдероте", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе израильской армии заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, махмуд аббас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году