https://ria.ru/20231007/konflikt-1901211864.html
Палестина поприветствовала усилия Египта по деэскалации конфликта
Палестина поприветствовала усилия Египта по деэскалации конфликта - РИА Новости, 07.10.2023
Палестина поприветствовала усилия Египта по деэскалации конфликта
Палестина приветствует усилия Египта и других стран по деэскалации палестино-израильского конфликта, но эти инициативы пока находятся на ранней стадии, заявил... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T20:10
2023-10-07T20:10
2023-10-07T20:26
в мире
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
махмуд аббас
хамас
биньямин нетаньяху
египет
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КАИР, 7 окт - РИА Новости. Палестина приветствует усилия Египта и других стран по деэскалации палестино-израильского конфликта, но эти инициативы пока находятся на ранней стадии, заявил РИА Новости Махмуд аль-Хаббаш, советник палестинского лидера Махмуда Аббаса."Наш приоритет сейчас — прекращение (израильской - ред.) агрессии. Мы не хотим видеть жертв среди палестинского народа. Мы приветствуем и положительно относимся к усилиям Египта и других стран, но все эти инициативы пока находятся на начальном этапе", - сказал аль-Хаббаш.Он отметил, что ведутся контакты с целью "выработки решения и прекращения агрессии против Газы".По словам аль-Хаббаш, начавшиеся в субботу события произошли из-за того, что политические перспективы оказались в тупике, а Израиль продолжает отрицать права палестинского народа.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.Как сообщали израильские СМИ со ссылкой на минздрав, по меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате эскалации, число пострадавших превысило 900. Согласно информации минздрава Палестины, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи палестинцев.
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в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, махмуд аббас, хамас, биньямин нетаньяху, египет, армия обороны израиля
В мире, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Махмуд Аббас, Хамас, Биньямин Нетаньяху, Египет, Армия обороны Израиля
Палестина поприветствовала усилия Египта по деэскалации конфликта
Палестина поприветствовала усилия Египта и других стран по деэскалации конфликта
КАИР, 7 окт - РИА Новости. Палестина приветствует усилия Египта и других стран по деэскалации палестино-израильского конфликта, но эти инициативы пока находятся на ранней стадии, заявил РИА Новости Махмуд аль-Хаббаш, советник палестинского лидера Махмуда Аббаса.
«
"Наш приоритет сейчас — прекращение (израильской - ред.) агрессии. Мы не хотим видеть жертв среди палестинского народа. Мы приветствуем и положительно относимся к усилиям Египта и других стран, но все эти инициативы пока находятся на начальном этапе", - сказал аль-Хаббаш.
Он отметил, что ведутся контакты с целью "выработки решения и прекращения агрессии против Газы".
По словам аль-Хаббаш, начавшиеся в субботу события произошли из-за того, что политические перспективы оказались в тупике, а Израиль
продолжает отрицать права палестинского народа.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС
в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ
) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
Как сообщали израильские СМИ со ссылкой на минздрав, по меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате эскалации, число пострадавших превысило 900. Согласно информации минздрава Палестины, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи палестинцев.
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем