https://ria.ru/20231007/konflikt-1901211864.html

Палестина поприветствовала усилия Египта по деэскалации конфликта

Палестина поприветствовала усилия Египта по деэскалации конфликта - РИА Новости, 07.10.2023

Палестина поприветствовала усилия Египта по деэскалации конфликта

Палестина приветствует усилия Египта и других стран по деэскалации палестино-израильского конфликта, но эти инициативы пока находятся на ранней стадии, заявил... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T20:10

2023-10-07T20:10

2023-10-07T20:26

в мире

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

махмуд аббас

хамас

биньямин нетаньяху

египет

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КАИР, 7 окт - РИА Новости. Палестина приветствует усилия Египта и других стран по деэскалации палестино-израильского конфликта, но эти инициативы пока находятся на ранней стадии, заявил РИА Новости Махмуд аль-Хаббаш, советник палестинского лидера Махмуда Аббаса."Наш приоритет сейчас — прекращение (израильской - ред.) агрессии. Мы не хотим видеть жертв среди палестинского народа. Мы приветствуем и положительно относимся к усилиям Египта и других стран, но все эти инициативы пока находятся на начальном этапе", - сказал аль-Хаббаш.Он отметил, что ведутся контакты с целью "выработки решения и прекращения агрессии против Газы".По словам аль-Хаббаш, начавшиеся в субботу события произошли из-за того, что политические перспективы оказались в тупике, а Израиль продолжает отрицать права палестинского народа.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.Как сообщали израильские СМИ со ссылкой на минздрав, по меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате эскалации, число пострадавших превысило 900. Согласно информации минздрава Палестины, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи палестинцев.

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в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, махмуд аббас, хамас, биньямин нетаньяху, египет, армия обороны израиля