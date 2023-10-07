https://ria.ru/20231007/konflikt-1901203293.html

Талибы выразили поддержку Палестине после эскалации конфликта

Талибы выразили поддержку Палестине после эскалации конфликта - РИА Новости, 07.10.2023

Талибы выразили поддержку Палестине после эскалации конфликта

Движение "Талибан"* выразило поддержку Палестине на фоне эскалации и призвало страны региона и мировое сообщество предотвратить насилие со стороны Израиля, а... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T19:10

2023-10-07T19:10

2023-10-07T19:10

в мире

израиль

палестина

афганистан

махмуд аббас

биньямин нетаньяху

талибан

хамас

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* выразило поддержку Палестине на фоне эскалации и призвало страны региона и мировое сообщество предотвратить насилие со стороны Израиля, а также разрешить палестинский вопрос, предоставив палестинцам их законные права. "Министерство иностранных дел Исламского эмирата Афганистана пристально следит за последними событиями в секторе Газа и считает возникновение таких событий результатом попрания прав палестинцев со стороны Израиля… Исламский эмират Афганистана поддерживает законное, историческое и юридическое право палестинцев иметь независимую страну на исторической земле палестинцев и призывает исламские страны, Организацию исламского сотрудничества, мировое сообщество и особенно влиятельные страны в регионе предотвратить преступления Израиля против бедного палестинского народа", - говорится в заявлении министерства в соцсети X. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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в мире, израиль, палестина, афганистан, махмуд аббас, биньямин нетаньяху, талибан, хамас, организация исламского сотрудничества, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году