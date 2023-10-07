https://ria.ru/20231007/konflikt-1901193115.html

Европарламент призвал возобновить мирный процесс на Ближнем Востоке

Европарламент призвал возобновить мирный процесс на Ближнем Востоке - РИА Новости, 07.10.2023

Европарламент призвал возобновить мирный процесс на Ближнем Востоке

В Европарламенте на фоне последних событий в Израиле и секторе Газа призвали не дать противникам мира на Ближнем Востоке разрушить шансы на примирение... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T18:09

2023-10-07T18:09

2023-10-07T18:09

в мире

израиль

ближний восток

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

хамас

европарламент

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БРЮССЕЛЬ, 7 окт - РИА Новости. В Европарламенте на фоне последних событий в Израиле и секторе Газа призвали не дать противникам мира на Ближнем Востоке разрушить шансы на примирение палестинцев и израильтян, а также выступили за возобновление мирного процесса. "Мы не должны допустить, чтобы противники мира разрушили шансы на примирение и мирное сосуществование Израиля и Палестины. Мы призываем всех партнеров по мирному процессу принять активное участие в его возобновлении", - говорится в совместном заявлении главы комитета по иностранным делам Европарламента Дэвида Макаллистера и главы парламентской группы по отношениям с Израилем Антонио Уайта. Депутаты Европарламента также осудили действия военного крыла ХАМАС против Израиля и заявили о "праве Израиля на самооборону". В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

израиль

ближний восток

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Захваченная палестинскими бойцами военная база ЦАХАЛ Захваченная палестинскими бойцами военная база ЦАХАЛ 2023-10-07T18:09 true PT1M31S

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в мире, израиль, ближний восток, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, хамас, европарламент, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина