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Палестина заявила, что предупреждала о последствиях нерешенности конфликта - РИА Новости, 07.10.2023
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17:50 07.10.2023 (обновлено: 18:02 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/konflikt-1901190448.html
Палестина заявила, что предупреждала о последствиях нерешенности конфликта
Палестина заявила, что предупреждала о последствиях нерешенности конфликта - РИА Новости, 07.10.2023
Палестина заявила, что предупреждала о последствиях нерешенности конфликта
Палестина неоднократно предупреждала о последствиях отсутствия политического решения конфликта с Израилем, заявили в субботу в палестинском МИД. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T17:50
2023-10-07T18:02
в мире
израиль
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
армия обороны израиля
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Палестина неоднократно предупреждала о последствиях отсутствия политического решения конфликта с Израилем, заявили в субботу в палестинском МИД. "Мы неоднократно предупреждали о последствиях блокирования политического горизонта и неспособности предоставить палестинскому народу возможность осуществить свое законное право на самоопределение и создания своего собственного государства", - говорится в заявлении министерства, предоставленном РИА Новости посольством Палестины в РФ. В палестинском МИД добавили, что предупреждали "о последствиях ежедневных провокаций и нападений, включая вторжения в мечеть Аль-Акса и христианские и исламские святыни". "Мир может быть достигнут путем обеспечения справедливости, свободы и независимости для палестинского народа, возвращения беженцев и полного выполнения соответствующих резолюций, принятых международным сообществом", - заключили в МИД. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html
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в мире, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хамас, Армия обороны Израиля
Палестина заявила, что предупреждала о последствиях нерешенности конфликта

МИД: Палестина предупреждала о последствиях нерешенности конфликта с Израилем

© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Палестина неоднократно предупреждала о последствиях отсутствия политического решения конфликта с Израилем, заявили в субботу в палестинском МИД.
«
"Мы неоднократно предупреждали о последствиях блокирования политического горизонта и неспособности предоставить палестинскому народу возможность осуществить свое законное право на самоопределение и создания своего собственного государства", - говорится в заявлении министерства, предоставленном РИА Новости посольством Палестины в РФ.
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В палестинском МИД добавили, что предупреждали "о последствиях ежедневных провокаций и нападений, включая вторжения в мечеть Аль-Акса и христианские и исламские святыни".
«
"Мир может быть достигнут путем обеспечения справедливости, свободы и независимости для палестинского народа, возвращения беженцев и полного выполнения соответствующих резолюций, принятых международным сообществом", - заключили в МИД.
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В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
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В миреИзраильПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХамасАрмия обороны Израиля
 
 
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