https://ria.ru/20231007/konflikt-1901190448.html

Палестина заявила, что предупреждала о последствиях нерешенности конфликта

Палестина заявила, что предупреждала о последствиях нерешенности конфликта - РИА Новости, 07.10.2023

Палестина заявила, что предупреждала о последствиях нерешенности конфликта

Палестина неоднократно предупреждала о последствиях отсутствия политического решения конфликта с Израилем, заявили в субботу в палестинском МИД. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T17:50

2023-10-07T17:50

2023-10-07T18:02

в мире

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палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

армия обороны израиля

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Палестина неоднократно предупреждала о последствиях отсутствия политического решения конфликта с Израилем, заявили в субботу в палестинском МИД. "Мы неоднократно предупреждали о последствиях блокирования политического горизонта и неспособности предоставить палестинскому народу возможность осуществить свое законное право на самоопределение и создания своего собственного государства", - говорится в заявлении министерства, предоставленном РИА Новости посольством Палестины в РФ. В палестинском МИД добавили, что предупреждали "о последствиях ежедневных провокаций и нападений, включая вторжения в мечеть Аль-Акса и христианские и исламские святыни". "Мир может быть достигнут путем обеспечения справедливости, свободы и независимости для палестинского народа, возвращения беженцев и полного выполнения соответствующих резолюций, принятых международным сообществом", - заключили в МИД. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

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в мире, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, армия обороны израиля