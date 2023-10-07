Палестина заявила, что предупреждала о последствиях нерешенности конфликта
МИД: Палестина предупреждала о последствиях нерешенности конфликта с Израилем
© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Палестина неоднократно предупреждала о последствиях отсутствия политического решения конфликта с Израилем, заявили в субботу в палестинском МИД.
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"Мы неоднократно предупреждали о последствиях блокирования политического горизонта и неспособности предоставить палестинскому народу возможность осуществить свое законное право на самоопределение и создания своего собственного государства", - говорится в заявлении министерства, предоставленном РИА Новости посольством Палестины в РФ.
В палестинском МИД добавили, что предупреждали "о последствиях ежедневных провокаций и нападений, включая вторжения в мечеть Аль-Акса и христианские и исламские святыни".
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"Мир может быть достигнут путем обеспечения справедливости, свободы и независимости для палестинского народа, возвращения беженцев и полного выполнения соответствующих резолюций, принятых международным сообществом", - заключили в МИД.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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