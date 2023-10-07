Украина поддержала Израиль после эскалации конфликта
Рада поддержала Израиль после эскалации конфликта и осудила действия ХАМАС
© AP Photo / Fatima ShbairРакетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Верховная рада Украины поддержала Израиль и осудила действия палестинского движения ХАМАС в условиях эскалации палестино-израильского конфликта.
"Верховная Рада Украины осуждает ракетные удары ХАМАС и других палестинских группировок по невинным мирным жителям Израиля. Мы выражаем непреклонную поддержку Израилю в его неотъемлемом праве защищать свой народ", - приводит слова спикера парламента Руслана Стефанчука пресс-служба Рады.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. По последним данным, число пострадавших в Израиле в результате ракетных обстрелов со стороны сектора Газа возросло до 779, в ходе атак боевиков из сектора Газа погибли 40 израильтян. Согласно информации минздрава Палестины, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи палестинцев.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.