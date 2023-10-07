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Премьер Индии выразил солидарность с Израилем после атак из сектора Газа - РИА Новости, 07.10.2023
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16:15 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/konflikt-1901170476.html
Премьер Индии выразил солидарность с Израилем после атак из сектора Газа
Премьер Индии выразил солидарность с Израилем после атак из сектора Газа - РИА Новости, 07.10.2023
Премьер Индии выразил солидарность с Израилем после атак из сектора Газа
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил солидарность с Израилем после атак из сектора Газа. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T16:15
2023-10-07T16:15
в мире
индия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
нарендра моди
израиль
биньямин нетаньяху
махмуд аббас
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил солидарность с Израилем после атак из сектора Газа. "Глубоко потрясен известием об атаках террористов в Израиле. Наши мысли и молитвы с невинными жертвами и их семьями. Мы солидарны с Израилем в этот трудный час", - написал Моди в соцсети X. В свою очередь посольство Индии в Израиле призвало находящихся там индийских граждан сохранять бдительность и соблюдать правила безопасности в соответствии с рекомендациями местных властей. "Пожалуйста, соблюдайте осторожность, избегайте ненужных движений и держитесь поближе к безопасным укрытиям", - говорится в заявлении посольства. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. По данным медиков, число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 40, включая одного медика, пострадавших уже 740. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html
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Ракетные атаки: обострение конфликта между Палестиной и Израилем
Рано утром радикалы из сектора Газа выпустили сотни ракет по территории Израиля. По последним данным, погибли не менее 22 человек, в том числе один медик, почти 550 человек получили ранения. Сообщалось также о вторжении бойцов в приграничные районы — по оценкам полиции, их не менее 60 в 14 локациях по всей стране.
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Последствия прилета ракеты в южном пригороде Тель-Авива
Последствия прилета ракеты в южном пригороде Тель-Авива
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в мире, индия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, нарендра моди, израиль, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, армия обороны израиля, палестина
В мире, Индия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хамас, Нарендра Моди, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, Армия обороны Израиля, Палестина
Премьер Индии выразил солидарность с Израилем после атак из сектора Газа

Премьер Индии Моди выразил солидарность с Израилем после атак из сектора Газа

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил солидарность с Израилем после атак из сектора Газа.
"Глубоко потрясен известием об атаках террористов в Израиле. Наши мысли и молитвы с невинными жертвами и их семьями. Мы солидарны с Израилем в этот трудный час", - написал Моди в соцсети X.
В свою очередь посольство Индии в Израиле призвало находящихся там индийских граждан сохранять бдительность и соблюдать правила безопасности в соответствии с рекомендациями местных властей.
"Пожалуйста, соблюдайте осторожность, избегайте ненужных движений и держитесь поближе к безопасным укрытиям", - говорится в заявлении посольства.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. По данным медиков, число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 40, включая одного медика, пострадавших уже 740.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем
Вчера, 15:26
 
В миреИндияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХамасНарендра МодиИзраильБиньямин НетаньяхуМахмуд АббасАрмия обороны ИзраиляПалестина
 
 
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