https://ria.ru/20231007/konflikt-1901152076.html
МИД Катара возложил на Израиль ответственность за эскалацию конфликта
МИД Катара возложил на Израиль ответственность за эскалацию конфликта - РИА Новости, 07.10.2023
МИД Катара возложил на Израиль ответственность за эскалацию конфликта
Катар возлагает на Израиль полную ответственность за эскалацию палестино-израильского конфликта, обвиняя его в постоянном нарушении прав палестинцев, следует из РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T14:43
2023-10-07T14:43
2023-10-07T17:49
в мире
катар
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901117057_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2460815d81c43465fa398981cb613f40.jpg
ДОХА, 7 окт - РИА Новости. Катар возлагает на Израиль полную ответственность за эскалацию палестино-израильского конфликта, обвиняя его в постоянном нарушении прав палестинцев, следует из сообщения МИД Катара."Министерство иностранных дел возложило на Израиль ответственность за нынешнюю эскалацию из-за продолжающихся нарушений прав палестинского народа, последним из которых являются неоднократные нападения на благословенную мечеть Аль-Акса, находящуюся под контролем израильской полиции", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети Х.При этом МИД отметил, что "государство Катар глубоко обеспокоено развитием ситуации в секторе Газа и призывает все стороны прекратить эскалацию, успокоиться и проявлять максимальную сдержанность".Министерство подчеркнуло необходимость принятия срочных мер международным сообществом, чтобы "обязать Израиль прекратить вопиющие нарушения международного права и заставить его уважать резолюции СБ ООН и исторические права палестинского народа, а также не допустить, чтобы эти события использовались в качестве предлога для разжигания огня новой неравной войны против палестинского гражданского населения в секторе Газа".Министерство подтвердило позицию Катара в отношении справедливости решения палестинского вопроса и законных прав братского палестинского народа, а также создания независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" объявило о проведении операции против Израиля и заявляло, что выпустило более пяти тысяч ракет в первые 20 минут после начала операции. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
https://ria.ru/20231006/voyna-1900413215.html
катар
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901117057_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e102b780da89e2219ac79639a06301ef.jpg
Ракетные атаки: обострение конфликта между Палестиной и Израилем
Рано утром радикалы из сектора Газа выпустили сотни ракет по территории Израиля. По последним данным, погибли не менее 22 человек, в том числе один медик, почти 550 человек получили ранения. Сообщалось также о вторжении бойцов в приграничные районы — по оценкам полиции, их не менее 60 в 14 локациях по всей стране.
2023-10-07T14:43
true
PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Катар, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД Катара возложил на Израиль ответственность за эскалацию конфликта
МИД Катара возложил на Израиль ответственность за эскалацию конфликта