https://ria.ru/20231007/konflikt-1901152076.html

МИД Катара возложил на Израиль ответственность за эскалацию конфликта

МИД Катара возложил на Израиль ответственность за эскалацию конфликта - РИА Новости, 07.10.2023

МИД Катара возложил на Израиль ответственность за эскалацию конфликта

Катар возлагает на Израиль полную ответственность за эскалацию палестино-израильского конфликта, обвиняя его в постоянном нарушении прав палестинцев, следует из РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T14:43

2023-10-07T14:43

2023-10-07T17:49

в мире

катар

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 7 окт - РИА Новости. Катар возлагает на Израиль полную ответственность за эскалацию палестино-израильского конфликта, обвиняя его в постоянном нарушении прав палестинцев, следует из сообщения МИД Катара."Министерство иностранных дел возложило на Израиль ответственность за нынешнюю эскалацию из-за продолжающихся нарушений прав палестинского народа, последним из которых являются неоднократные нападения на благословенную мечеть Аль-Акса, находящуюся под контролем израильской полиции", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети Х.При этом МИД отметил, что "государство Катар глубоко обеспокоено развитием ситуации в секторе Газа и призывает все стороны прекратить эскалацию, успокоиться и проявлять максимальную сдержанность".Министерство подчеркнуло необходимость принятия срочных мер международным сообществом, чтобы "обязать Израиль прекратить вопиющие нарушения международного права и заставить его уважать резолюции СБ ООН и исторические права палестинского народа, а также не допустить, чтобы эти события использовались в качестве предлога для разжигания огня новой неравной войны против палестинского гражданского населения в секторе Газа".Министерство подтвердило позицию Катара в отношении справедливости решения палестинского вопроса и законных прав братского палестинского народа, а также создания независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" объявило о проведении операции против Израиля и заявляло, что выпустило более пяти тысяч ракет в первые 20 минут после начала операции. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

https://ria.ru/20231006/voyna-1900413215.html

катар

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Ракетные атаки: обострение конфликта между Палестиной и Израилем Рано утром радикалы из сектора Газа выпустили сотни ракет по территории Израиля. По последним данным, погибли не менее 22 человек, в том числе один медик, почти 550 человек получили ранения. Сообщалось также о вторжении бойцов в приграничные районы — по оценкам полиции, их не менее 60 в 14 локациях по всей стране. 2023-10-07T14:43 true PT0M58S

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в мире, катар, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году