https://ria.ru/20231007/izrail-1901233748.html

Израиль использует всю мощь для уничтожения ХАМАС, заявил Нетаньяху

Израиль использует всю мощь для уничтожения ХАМАС, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 07.10.2023

Израиль использует всю мощь для уничтожения ХАМАС, заявил Нетаньяху

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в вечернем обращении к нации пообещал, что Израиль отомстит за этот "черный день" в своей истории. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T22:49

2023-10-07T22:49

2023-10-07T23:18

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в вечернем обращении к нации пообещал, что Израиль отомстит за этот "черный день" в своей истории."Мы отомстим за этот черный день, который они навлекли на Государство Израиль и его граждан... Мы превратим в руины города, где действует Хамас... Я говорю жителям Газы, чтобы они уходили оттуда немедленно, потому что мы будем действовать повсеместно и со всей силой", - подчеркнул премьер.

израиль

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху