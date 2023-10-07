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Израиль использует всю мощь для уничтожения ХАМАС, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 07.10.2023
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22:49 07.10.2023 (обновлено: 23:18 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/izrail-1901233748.html
Израиль использует всю мощь для уничтожения ХАМАС, заявил Нетаньяху
Израиль использует всю мощь для уничтожения ХАМАС, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 07.10.2023
Израиль использует всю мощь для уничтожения ХАМАС, заявил Нетаньяху
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в вечернем обращении к нации пообещал, что Израиль отомстит за этот "черный день" в своей истории. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T22:49
2023-10-07T23:18
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в вечернем обращении к нации пообещал, что Израиль отомстит за этот "черный день" в своей истории."Мы отомстим за этот черный день, который они навлекли на Государство Израиль и его граждан... Мы превратим в руины города, где действует Хамас... Я говорю жителям Газы, чтобы они уходили оттуда немедленно, потому что мы будем действовать повсеместно и со всей силой", - подчеркнул премьер.
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Биньямин Нетаньяху
Израиль использует всю мощь для уничтожения ХАМАС, заявил Нетаньяху

Нетаньяху призвал людей покинуть сектор Газа из-за мощных атак Израиля по ХАМАС

© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в вечернем обращении к нации пообещал, что Израиль отомстит за этот "черный день" в своей истории.
"Мы отомстим за этот черный день, который они навлекли на Государство Израиль и его граждан... Мы превратим в руины города, где действует Хамас... Я говорю жителям Газы, чтобы они уходили оттуда немедленно, потому что мы будем действовать повсеместно и со всей силой", - подчеркнул премьер.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
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В миреИзраильХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБиньямин Нетаньяху
 
 
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