https://ria.ru/20231007/izrail-1901206733.html

Армия обороны Израиля заявила, что нейтрализовала сотни бойцов ХАМАС

Армия обороны Израиля заявила, что нейтрализовала сотни бойцов ХАМАС - РИА Новости, 07.10.2023

Армия обороны Израиля заявила, что нейтрализовала сотни бойцов ХАМАС

Армия обороны Израиля нейтрализовала сотни бойцов ХАМАС при попытке проникнуть за ограждения рядом с сектором Газа, следует из пресс-релиза ЦАХАЛ. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T19:32

2023-10-07T19:32

2023-10-07T23:05

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

в мире

палестина

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

армия обороны израиля

хамас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901144439_0:164:3071:1891_1920x0_80_0_0_8bab470a6b6903682aad4121aa1d935f.jpg

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля нейтрализовала сотни бойцов ХАМАС при попытке проникнуть за ограждения рядом с сектором Газа, следует из пресс-релиза ЦАХАЛ."За последние несколько часов наземные и воздушные силы ЦАХАЛ действовали в ряде районов на юге Израиля и уничтожили сотни террористов", — говорится в заявлении.Отмечается, что два самолета израильских ВВС пресекли попытку боевиков проникнуть за ограждение безопасности рядом с контрольно-пропускным пунктом Карни на юге страны.Ранее в субботу газета Haaretz со ссылкой на представителя полиции писала, что в приграничные районы Израиля проникли от 200 до 300 террористов ХАМАС, еще десятки из них остаются на территории страны.Рано утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, террористы выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки из них проникли в приграничные районы на юге страны. По последним данным, погибли не менее 100 мирных израильтян, более 900 получили ранения.Военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады "Аль-Кассам", объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что боевики захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от радикалов и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.Израильские ВВС начали наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 198 человек и пострадали около 1,6 тысячи.

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение высоток в секторе Газа Уничтожение высоток в секторе Газа 2023-10-07T19:32 true PT0M14S

Кадры уничтожения ВМС Израиля двух лодок с боевиками Кадры уничтожения ВМС Израиля двух лодок с боевиками 2023-10-07T19:32 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, армия обороны израиля, хамас