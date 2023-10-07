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Обострение палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 08.10.2023
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17:10 07.10.2023 (обновлено: 01:35 08.10.2023)
https://ria.ru/20231007/izrail-1901183139.html
Обострение палестино-израильского конфликта
Обострение палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 08.10.2023
Обострение палестино-израильского конфликта
Седьмого октября ХАМАС (Исламское движение сопротивления) объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы": выпустило по Израилю несколько тысяч ракет и... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-07T17:10
2023-10-08T01:35
инфографика
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
армия обороны израиля
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
тель-авив
сектор газа
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Седьмого октября ХАМАС (Исламское движение сопротивления) объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы": выпустило по Израилю несколько тысяч ракет и вторглось на его территорию. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Военно-воздушные силы страны нанесли массированные удары по военным объектам и командным центрам палестинцев. Проводится широкая мобилизация резервов. Подробнее о ситуации в зоне палестино-израильского конфликта — в инфографике Ria.ru.
израиль
тель-авив
сектор газа
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, тель-авив, сектор газа, палестина, инфографика
Инфографика, В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Тель-Авив, Сектор Газа, Палестина
Инфографика

Обострение палестино-израильского конфликта

Читать ria.ru в
Седьмого октября ХАМАС (Исламское движение сопротивления) объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы": выпустило по Израилю несколько тысяч ракет и вторглось на его территорию. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Военно-воздушные силы страны нанесли массированные удары по военным объектам и командным центрам палестинцев. Проводится широкая мобилизация резервов. Подробнее о ситуации в зоне палестино-израильского конфликта — в инфографике Ria.ru.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
 
ИнфографикаВ миреИзраильБиньямин НетаньяхуАрмия обороны ИзраиляОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуТель-АвивСектор ГазаПалестина
 
 
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