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Израиль заявил о предотвращении атаки ХАМАС с моря

Израиль заявил о предотвращении атаки ХАМАС с моря - РИА Новости, 07.10.2023

Израиль заявил о предотвращении атаки ХАМАС с моря

Армия обороны Израиля предотвратила попытку боевиков ХАМАС проникнуть в страну с моря на катерах и лодках, сообщается в пресс-релизе ЦАХАЛ. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T17:01

2023-10-07T17:01

2023-10-07T17:45

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

армия обороны израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля предотвратила попытку боевиков ХАМАС проникнуть в страну с моря на катерах и лодках, сообщается в пресс-релизе ЦАХАЛ."Сегодня утром ВМС преследовали десятки террористов после их попытки проникнуть в Израиль. Военные открыли огонь по террористам и ликвидировали десятки из них, а также две резиновые лодки и два катера", — говорится в заявлении.Ранее в субботу сообщалось, что израильские ВВС нанесли удары по 17 военным объектам и четырем командным центрам военного крыла ХАМАС.Рано утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, террористы выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки из них проникли в приграничные районы на юге страны. По последним данным, погибли не менее 100 мирных израильтян, более 900 получили ранения.Военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады "Аль-Кассам", объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что боевики захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от радикалов и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.Израильские ВВС начали наносить удары по целям в секторе Газа. Там утверждают, что при этих атаках погибли 198 человек и пострадали около 1,6 тысячи.

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Кадры уничтожения ВМС Израиля двух лодок с боевиками Кадры уничтожения ВМС Израиля двух лодок с боевиками 2023-10-07T17:01 true PT0M20S

ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, боевики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге страны. По последним данным, погибли не менее 40 мирных израильтян, около 800 получили ранения. 2023-10-07T17:01 true PT0M59S

Момент разрушения здания после ракетного удара Момент разрушения здания после ракетного удара 2023-10-07T17:01 true PT0M15S

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, армия обороны израиля