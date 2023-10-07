СМИ: число пострадавших в Израиле возросло до 779 человек
JP: число пострадавших в Израиле из-за эскалации возросло до 779 человек
© AP Photo / Tsafrir AbayovСотрудники израильской полиции эвакуируют жителей в Ашкелоне
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Сотрудники израильской полиции эвакуируют жителей в Ашкелоне
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Число пострадавших в Израиле в результате ракетных обстрелов со стороны сектора Газа возросло до 779, сообщает газета Jerusalem Post.
Ранее телеканал i24 информировал со ссылкой на службу скорой помощи Израиля (MDA) о 740 раненых.
"На данный момент 779 раненых были эвакуированы в больницы в результате войны, которая началась сегодня рано утром", - говорится в сообщении.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Сообщалось, что число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 40, включая одного медика.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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