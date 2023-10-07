России надо заняться эвакуацией своих граждан из Израиля, заявили в Госдуме
Депутат Хамзаев: России надо эвакуировать своих граждан из Израиля и Палестины
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные возле Ашкелона
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные возле Ашкелона
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев, комментируя эскалацию палестино-израильского конфликта, заявил РИА Новости, что сейчас для РФ важно эвакуировать своих граждан, находящихся в Израиле и Палестине.
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"Конечно, важный вопрос: это эвакуация наших граждан из Израиля и Палестины. Граждан России, которые по тем или иным причинам оказались там", - отметил Хамзаев.
Он полагает, что эта миссия должна осуществляться по дипломатическим каналам, в том числе при поддержке МЧС.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 40, включая одного медика, пострадавших уже 740.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.