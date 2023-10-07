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В НАТО осудили атаки ХАМАС против Израиля - РИА Новости, 07.10.2023
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15:47 07.10.2023 (обновлено: 16:02 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/izrail-1901165605.html
В НАТО осудили атаки ХАМАС против Израиля
В НАТО осудили атаки ХАМАС против Израиля - РИА Новости, 07.10.2023
В НАТО осудили атаки ХАМАС против Израиля
НАТО осуждает атаки ХАМАС против Израиля, заявляет, что страна вправе защищать себя, заявил в соцсети X официальный представитель блока Дилан Уайт. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T15:47
2023-10-07T16:02
в мире
израиль
нато
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. НАТО осуждает атаки ХАМАС против Израиля, заявляет, что страна вправе защищать себя, заявил в соцсети X официальный представитель блока Дилан Уайт.&quot;Мы решительно осуждаем сегодняшние террористические атаки ХАМАС против союзника НАТО Израиля. Наши мысли с жертвами и всеми пострадавшими. Терроризм является фундаментальной угрозой для свободных обществ, и Израиль имеет право на самооборону&quot;, - написал Уайт.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html
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в мире, израиль, нато, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Израиль, НАТО, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
В НАТО осудили атаки ХАМАС против Израиля

В НАТО заявили, что Израиль вправе защищать себя от атак ХАМАС

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильский танк неподалеку от границы с сектором Газа
Израильский танк неподалеку от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильский танк неподалеку от границы с сектором Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. НАТО осуждает атаки ХАМАС против Израиля, заявляет, что страна вправе защищать себя, заявил в соцсети X официальный представитель блока Дилан Уайт.
«

"Мы решительно осуждаем сегодняшние террористические атаки ХАМАС против союзника НАТО Израиля. Наши мысли с жертвами и всеми пострадавшими. Терроризм является фундаментальной угрозой для свободных обществ, и Израиль имеет право на самооборону", - написал Уайт.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем
Вчера, 15:26
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
КПП Эрез на границе Израиля и сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Палестино-израильский конфликт
Вчера, 15:33
 
В миреИзраильНАТОХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестина
 
 
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