В НАТО осудили атаки ХАМАС против Израиля
В НАТО заявили, что Израиль вправе защищать себя от атак ХАМАС
© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильский танк неподалеку от границы с сектором Газа
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильский танк неподалеку от границы с сектором Газа
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. НАТО осуждает атаки ХАМАС против Израиля, заявляет, что страна вправе защищать себя, заявил в соцсети X официальный представитель блока Дилан Уайт.
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"Мы решительно осуждаем сегодняшние террористические атаки ХАМАС против союзника НАТО Израиля. Наши мысли с жертвами и всеми пострадавшими. Терроризм является фундаментальной угрозой для свободных обществ, и Израиль имеет право на самооборону", - написал Уайт.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.