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МЭР опубликовал телефон экстренной связи для россиян в Израиле
МЭР опубликовал телефон экстренной связи для россиян в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023
МЭР опубликовал телефон экстренной связи для россиян в Израиле
Штаб при министерстве экономического развития по ЧС с российскими туристами находится на связи с посольством в Израиле и представителями туристической отрасли,... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T14:42
2023-10-07T14:42
2023-10-07T16:37
израиль
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мэр
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
туризм
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Штаб при министерстве экономического развития по ЧС с российскими туристами находится на связи с посольством в Израиле и представителями туристической отрасли, запущен телефон экстренной связи для путешественников, организовавших самостоятельную поездку, сообщает ведомство.Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявило о проведении операции против Израиля и заявляет, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Газета Haaretz сообщила о 20 погибших, издание Times of Israel сообщало о 300 пострадавших."Штаб при министерстве экономического развития РФ по ЧС с российскими туристами на связи с посольством нашей страны в Израиле, а также с представителями туристической отрасли. По предварительной информации Ассоциации "Турпомощь", не более 100 российских туристов находятся сейчас в Израиле", - говорится в сообщении министерства.Штаб при Минэкономразвития по ЧС с российскими туристами находится на связи с посольством в Израиле и представителями туристической отрасли.Телефон консульского отдела Посольства России в Израиле для экстренных случаев: +972 54 962 23 41
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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израиль, россия, мэр, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Россия, МЭР, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Туризм
МЭР опубликовал телефон экстренной связи для россиян в Израиле
МЭР: опубликован телефон экстренной связи для путешественников из РФ в Израиле
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Штаб при министерстве экономического развития по ЧС с российскими туристами находится на связи с посольством в Израиле и представителями туристической отрасли, запущен телефон экстренной связи для путешественников, организовавших самостоятельную поездку, сообщает ведомство
.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявило о проведении операции против Израиля и заявляет, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Газета Haaretz сообщила о 20 погибших, издание Times of Israel сообщало о 300 пострадавших.
"Штаб при министерстве экономического развития РФ по ЧС с российскими туристами на связи с посольством нашей страны в Израиле, а также с представителями туристической отрасли. По предварительной информации Ассоциации "Турпомощь", не более 100 российских туристов находятся сейчас в Израиле", - говорится в сообщении министерства.
Штаб при Минэкономразвития по ЧС с российскими туристами находится на связи с посольством в Израиле и представителями туристической отрасли.
Телефон консульского отдела Посольства России в Израиле для экстренных случаев: +972 54 962 23 41
ВВС Израиля нанесли удар по пограничной с сектором Газа территории