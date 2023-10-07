https://ria.ru/20231007/izrail-1901151840.html

МЭР опубликовал телефон экстренной связи для россиян в Израиле

МЭР опубликовал телефон экстренной связи для россиян в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023

МЭР опубликовал телефон экстренной связи для россиян в Израиле

Штаб при министерстве экономического развития по ЧС с российскими туристами находится на связи с посольством в Израиле и представителями туристической отрасли,... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T14:42

2023-10-07T14:42

2023-10-07T16:37

израиль

россия

мэр

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

туризм

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Штаб при министерстве экономического развития по ЧС с российскими туристами находится на связи с посольством в Израиле и представителями туристической отрасли, запущен телефон экстренной связи для путешественников, организовавших самостоятельную поездку, сообщает ведомство.Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявило о проведении операции против Израиля и заявляет, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Газета Haaretz сообщила о 20 погибших, издание Times of Israel сообщало о 300 пострадавших."Штаб при министерстве экономического развития РФ по ЧС с российскими туристами на связи с посольством нашей страны в Израиле, а также с представителями туристической отрасли. По предварительной информации Ассоциации "Турпомощь", не более 100 российских туристов находятся сейчас в Израиле", - говорится в сообщении министерства.Штаб при Минэкономразвития по ЧС с российскими туристами находится на связи с посольством в Израиле и представителями туристической отрасли.Телефон консульского отдела Посольства России в Израиле для экстренных случаев: +972 54 962 23 41

https://ria.ru/20231007/udar-1901153905.html

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израиль, россия, мэр, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году